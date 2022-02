América Guinart revela cómo se encuentra luego de haber dado positivo a Covid-19

Luego de que Camila Fernández diera a conocer que dio positivo a Covid-19, razón por la que ha permanecido aislada y lejos de su hija Cayetana, ha sido su madre, América Guinart, quien ha revelado que también se encuentra aislada y en cuarentena, debido a que, al igual que su hija, ha sido diagnosticada con esta enfermedad.

Así lo dio a conocer América a través de sus historias de Instagram, donde además de agradecer a todos sus seguidores por la preocupación mostrada durante los últimos días, compartió una actualización sobre su estado de salud, dejando en claro que por fortuna, se encuentra muy bien, pues además ha seguido algunas de las recomendaciones que le han hecho llegar, para hacer su convalecencia más llevadera. “Gracias por sus mensajes, consejos, recomendaciones, buenas vibras, oraciones, bendiciones… ¡Estoy tomando todo muy en cuenta!”, escribió Guinart en una publicación que hizo en Instagram, la cual acompañó de una tierna imagen en la que se le puede ver posando de lo más sonriente en compañía de su nieta Cayetana, hija de Camila Fernández.

La madre de los tres hijos mayores de Alejandro Fernández aseguró que, a pesar de su diagnóstico, va evolucionando de manera favorable, por lo que no dudó en reiterar su agradecimiento por todos los mensajes y muestras de cariño que ha recibido en los últimos días. “Ahí la llevamos. ¡Los quiero! Cada mensaje llena mi corazón de amor y mi cuerpo de salud”, finalizó América.

Fue el pasado 14 de febrero, en pleno día de San Valentín, que Camila Fernández dio a conocer que dio positivo a Covid-19, con una foto en la que aparece luciendo un cubrebocas rojo. La cantante pidió a sus seguidores recomendaciones para hacer durante la cuarentena, de inmediato, sus fans le pidieron realizar un Live en Instagram, pero Camila descartó la idea debido a que no se sentía bien físicamente, según reveló: “Me duele todo bebé, no puedo, sorry”, escribió cuando le pidieron interactuar en esta red social. En otro post, la cantante reconoció que sí ha tenido varios malestares: “Que les sea leve, porque a mí me está dando fuerte”, se leía en una de sus historias.

¿Cómo se encuentra Camila?

A lo largo de esta semana, la hija del ‘Potrillo’ se ha mantenido activa en sus redes sociales, donde poco a poco se ha dejado ver más recuperada, aunque aún en aislamiento. Sin embargo, sus familiares y amigos no la han dejado sola, pues la han consentido a la distancia, haciéndole llegar algunos de sus antojos favoritos, dulces, chocolates y remedios caseros para que se sienta mejor. Sin embargo, la joven cantante también ha dejado ver que su sintomatología ha sido un poco fuerte, pues incluso mostró que su oxigenación ha estado un poco baja. Además, Camila también ha tenido que lidiar con la soledad, pues debido a esta situación se ha tenido que separar de su hija Cayetana, quien está a punto de cumplir un año. Eso sí, al igual que su mamá, Camila le ha pedido a sus fans algunas recomendaciones para hacer de esta cuarentena un poco más entretenida, por lo que sus fans no han tardado en reaccionar a sus historias, dejándole algunos consejos y recomendaciones de películas y series para que se distraiga un rato.

