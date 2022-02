Tras la ruptura de Belinda y Nodal, ¿por qué el anillo de compromiso está en el ojo del huracán?

Lo que parecía ser el guion de una película romántica estelarizada por Belinda y Christian Nodal terminó con un mediático y polémico rompimiento, esto tras la espectacular propuesta de matrimonio que el intérprete hizo en mayo de 2021 a la cantante, a quien por cierto entregó un anillo de compromiso valorado, según reportes, en poco más de 3 millones de dólares. Luego de que la también actriz rompiera el silencio en torno al fin de su noviazgo a través de enérgicos comunicados, otro asunto ha acaparado la conversación, pues a pesar de que es un tema completamente ajeno a la opinión pública el destino de la preciada joya se encuentra en el ojo del huracán.

Aunque Belinda mantiene total hermetismo en relación con el anillo que está en su posesión, son varios los panoramas que se han planteado hasta el momento. Si por alguna razón, la aplicación de la ley tuviera lugar en la Ciudad de México, el Código Civil en su capítulo VII, que se refiere a las donaciones antenupciales o las realizadas antes del matrimonio entre los futuros cónyuges, dictamina que: “Las donaciones antenupciales quedarán sin efecto si el matrimonio dejare de efectuarse. Los donantes tienen el derecho de exigir la devolución de lo que hubieren dado con motivo del matrimonio a partir del momento en que tuvo conocimiento de la no celebración de éste…”, se puede leer en el artículo 230 del Código, por lo que de aplicar esta medida, Nodal tendría derecho de exigir a la estrella la devolución del mismo.

Otro aspecto a considerar es el tipo de anillo compromiso del que se habla, tomando en cuenta que existen el condicional y no condicional. Como su nombre lo indica, el primero solo puede conservarse de llevar a cabo el matrimonio, y puede ser devuelto a quien lo entregó al no consumarse esta etapa. Mientras tanto, el segundo se trata simplemente de un regalo, por lo que no existe ningún derecho a reclamar el mismo.

¿Qué se sabe del anillo que Nodal entregó a Belinda?

Desde que se hiciera público el compromiso de los cantantes, se habló del costoso anillo de compromiso, el cual fue creado por la firma Angel City Jewelers, esto bajo estrictos estándares que hacen de la pieza una joya única. “Él (Christian Nodal) quería obtener algo de la mejor calidad posible…”, declaró en entrevista para Venga la Alegría Samuel Tack, uno de los joyeros de la marca elegida por Nodal, quien a pesar de no dar una cifra exacta sobre el costo de la pieza, sí lanzó un estimado que causó revuelo desde el primer momento. “No puedo decir exactamente cuánto gastó en el anillo, pero sí puedo decir que el valor del anillo es de más de tres millones de dólares…”, reveló.

En ese mismo espacio, y sin imaginar lo que ocurriría meses después, Tack fue cuestionado sobre la posibilidad de que la joya fuera devuelta en caso de que no se llevara a cabo la boda, a lo que respondió con toda sinceridad. “Esperemos que no, tenemos qué investigar. En el peor escenario nosotros siempre trabajamos con clientes y sí aceptamos devoluciones pero no creo que eso sea un problema y esperemos que nunca pase…”, aseguró el experto, quien habló de cómo se logró la exactitud de la sortija. “Lo que sé es que nos dio la medida y nosotros le dimos el anillo con las especificaciones exactas… El anillo está hecho de oro…”, afirmó.

