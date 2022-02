En medio de la polémica por su ruptura, Belinda lanza un enérgico mensaje: 'He decidido tomar las acciones necesarias'

A tan solo unos meses de haberse comprometido, Belinda y Christian Nodal pusieron fin a su historia de amor, noticia que trajo consigo una ola de reacciones y rumores, a los que la cantante ha hecho frente de una vez por todas, específicamente por la intromisión que ha habido a su vida privada. Tras romper el silencio en días pasados sobre la difícil etapa por la que atraviesa, la cantante ha vuelto a alzar la voz, esta vez para exigir respeto hacia su persona, asegurando que tomará cartas en el asunto siempre que sea necesario, incluso recurriendo a las instancias legales, con la finalidad no solo de defenderse, sino de sentar un precedente a todas aquellas mujeres que pasen por una situación similar.

A través de sus redes sociales, espacio en el que mantiene constante interacción con sus seguidores, Belinda dio a conocer su enérgico posicionamiento, siendo muy clara con lo que busca en este instante en que, asegura, ha sido afectada por la violencia de género. “Durante toda mi carrera los medios han sido parte importante, acompañando mi evolución y siendo el puente con muchos y muchas de mis fans. Es por ello que, en ocasiones, he decidido dejarles entrar a conocer parte de mi vida privada, en el entendido de que el respeto mutuo debe ser el marco para una buena relación…”, dijo en la primera parte del texto publicado en sus historias de Instagram.

Al ahondar en sus palabras, Belinda fue muy puntual con el tipo de circunstancias que según afirma la han afectado, pues se ha juzgado cada una de sus acciones. “Desafortunadamente, en los últimos días, personas públicas y de medios de comunicación han traspasado la barrera del respeto, llegando al punto de emitir comentarios que constituyen violencia de género, juzgándome por el hecho de haber tomado decisiones que solo me corresponden a mí, puesto que, en todo caso, únicamente afectan a mi círculo privado, difamando, calumniando y tergiversando información que me coloca en una posición muy vulnerable…”, apuntó la también actriz.

Dispuesta a tomar acciones legales

En su comunicado, Belinda expresó estar dispuesta a no quedarse de brazos cruzados ante los acontecimientos que afecten a su persona, con la firme idea de sentar un precedente que pueda servir de guía a otras mujeres. “No pretendo convertirme en una víctima, ya que durante toda mi vida la lucha y el trabajo constante han sido el sello que me ha caracterizado. Es por ello que he decidido tomar todas las acciones necesarias para exigir, -inclusive por la vía legal-, el respeto con el que todas las mujeres merecemos ser tratadas…”, agregó. “Esto no es solo para mí, sino por todas y cada una de las mujeres a quienes se les juzga por vivir su vida en libertad. Las mujeres no estamos obligadas a cumplir expectativas estereotipadas de una sociedad que nos sentencia a comportarnos de cierta manera…”.

Belinda agradeció a sus seguidores por el apoyo incondicional que le han brindado durante esta etapa de cambios en su vida, dispuesta a seguir marchando con la fortaleza que sea necesaria. “Para mis fans, no tengo más que agradecimiento eterno y cariño mutuo. Soy de ustedes y a ustedes me debo. Mientras ustedes existan, habrá una Belinda que seguirá fuerte, que seguirá entregándose”, finalizó la intérprete de canciones como Ángel y En el Amor Hay que Perdonar.

