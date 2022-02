Conmovida, doña Cuquita recuerda a Vicente Fernández: 'Es día de fiesta'

La fiesta inició puntual en el rancho Los Tres Potrillos para rendir un merecido homenaje a don Vicente Fernández, esta vez en el que habría sido su cumpleaños número 82. Como era de esperarse, su viuda, doña Cuquita Abarca, estuvo a la cabeza de la especial celebración, cobijada por sus seres queridos y visiblemente alegre por recordar de manera entrañable al hombre de su vida, al padre de sus hijos y a quien fuera su mejor cómplice a lo largo de varias décadas. Fue así como entre música de mariachi y la realización de una misa, los Fernández elevaron su infinito amor por el Charro de Huentitán, que se distinguió por ser muy cercano a su familia pero también a sus fanáticos, a quienes se les permitió la entrada a esta emotiva ceremonia para visitar la tumba del cantante.

Congregados en el jardín principal del rancho, a un costado de la sepultura de don Vicente, los integrantes de los Fernández escucharon la misa en honor al reconocido intérprete, que falleció el 12 de diciembre de 2021. Sin duda, un conmovedor instante para doña Cuquita, que en otro momento del festejo se tomó un tiempo para dirigir algunas palabras, expresando un poco de su sentir pero enteramente motivada por la llegada de un día tan entrañable para ella, los suyos y los fieles admiradores del ídolo de la música ranchera. “Hoy es día de fiesta. Hoy me levanté y le dije: ‘Felicidades, aquí estás presente, nunca te irás de mi lado y nadie va a ocupar tu lugar’…”, dijo la matriarca, palabras retomadas por el diario de Guadalajara, Mural.

Aunque doña Cuquita suele ser muy reservada, esta vez abrió su corazón para hablar de algo a lo que pocas veces se refiere, confesando que con el apoyo de sus seres queridos ha podido llevar su duelo, cada vez más consciente de lo que implica la ausencia de su marido. “Estos dos meses se me han pasado con tristeza, pero sé que ya pasó y no tiene remedio...”, explicó la viuda de don Chente, quien recordó otra de las importantes lecciones que su compañero le dio durante los años en que trabajaron para darle lo mejor a los suyos. “Sé que debo salir adelante con la fortaleza que él me enseñó cuando tenía que salir a trabajar y yo quedarme al frente de la familia…”, dijo con toda firmeza.

Cabe destacar que la ceremonia, que se llevó a cabo el 17 de febrero, reunió a gran parte de los Fernández, entre ellos sus hijos Gerardo y Vicente Jr, siendo el gran ausente Alejandro Fernández, de acuerdo con el diario antes citado. Por supuesto, también destacó la presencia de sus nietos, que han sido el principal consuelo de doña Cuquita durante estos meses, quien por cierto reveló que todos los días, en punto de las 17 horas, reza un rosario junto a la sepultura de su marido. Además de la misa, los mariachis interpretaron algunas de las canciones de don Chente, que durante sus años de trayectoria logró forjar un legado musical que le mereció todo el reconocimiento no solo en México, sino además fuera de estas fronteras.

Los Fernández recuerdan a don Vicente

Este 17 de febrero, los integrantes de la dinastía Fernández dedicaron mensajes a don Vicente a través de las redes sociales, uno de ellos Alejandro, quien retomó una fotografía en la que aparece junto a su padre, que al mismo tiempo le ayuda a colocarse la corbata. “Feliz cumpleaños hasta el cielo, viejo. No hay un solo día que la familia no te lleve a donde quiera que vayamos ¡Te amo por siempre!”, escribió. Su nieta, América Fernández, dijo: “Te amo y te extraño”, mientras que Alex Fernández expresó de manera breve: “¡Feliz cumpleaños hasta el cielo tata! Cada día te extraño más”. Camila Fernández también dijo: “Abuelo te echaré de menos toda la vida… Abuelo te veo en cada atardecer”.

