Las sobrinas de la Princesa Diana se apoderan de NY

Fue en verano pasado cuando Lady Amelia y Lady Eliza Spencer decidieron dejar su vida en Sudáfrica para comenzar una nueva aventura en Londres. Siguiendo los pasos de su hermana mayor, Lady Kitty Spencer, las gemelas decidieron regresar a su país natal y probar suerte en las más altas esferas de la sociedad británica. Las sobrinas de la Princesa Diana han heredado los mejores genes de quien fuera un ícono del estilo alrededor del mundo, por lo que no ha sido una sorpresa que hayan querido adentrarse en el mundo de la moda y con esto en mente, hay una cita infaltable para cualquier fashionista, la New York Fashion Week. Tomando a la Gran Manzana por sorpresa, las gemelas han aparecido en la NYFW, haciendo parada en algunos desfiles mostrando los mejores looks de su guardarropa.

Las chicas de 29 años partieron plaza durante su aparición en el desfile de Michael Kors a la mitad de la semana. Para esta cita imperdible en el calendario de la moda, Amelia eligió un glamuroso traje en blanco con pedrería plateada en las solapas de su saco. A juego con el brillo de estas piedras, la socialité llevó un vistoso juego de aretes y collar que capturaban a la perfección la luz a su paso. En contraste, Eliza fue con un minivestido de animal print en blanco y negro que contaba con un blazer a juego, que se quitó a lo largo de la noche. Emocionada, Eliza agradeció la invitación a través de sus redes sociales, mientras que Amelia escribió: “Qué honor haber conocido a Michael Kors y haber asistido a un desfile tan increíble”, junto a una fotografía en la que se les ve posando con el diseñador estadounidense. Kitty quedó encantada de ver las imágenes de sus hermanas menores, comentando en cada una de sus publicaciones, poniendo en una de ellas: “Esto es una locura”.

Tras el concurrido desfile, Amelia y Eliza fueron vistas paseando por las calles de Nueva York mostrando su lado más glamuroso. Aprovechando las bajísimas temperaturas que se están viviendo en la Gran Manzana, cada una de ellas llevó un elegante abrigo, una de ellas en camel contrastando con su blusa y pantalón de vestir negros, mientras la otra con un abrigo de brocados florales en blanco con beige que iba a juego con su camisa y pantalones en palo de rosa. Sus enormes bolsos tejidos fueron el toque final de sus looks para recorrer NY.

La última visita de Diana a la Gran Manzana

En junio de 1997, solamente dos meses antes de su trágico fallecimiento, la Princesa Diana visitaba Nueva York para tener algunas apariciones. Volando en el extinto Concord, Diana se hospedaba en el Hotel Carlyle, desde donde se le veía salir a sus distintos compromisos. Las últimas imágenes que se tienen de ella ahí fueron en un vestido floral de Catherine Walker mientras asistía a una subasta de la casa Christie’s. Días antes se encontraba con la Madre Teresa de Calcuta en el Bronx. Seis meses antes de esta última visita, Diana había viajado a la Gran Manzana para recibir el premio a la Humanitaria del Año.

Esta ciudad tuvo una especial relevancia en la vida de Diana, en 1989 hacía su primera visita oficial en solitario a este lugar, mientras que un año antes había estado ahí con el Príncipe Carlos. A lo largo de su vida pública tuvo distintas visitas hasta aquella última ocasión antes de su lamentable fallecimiento.

