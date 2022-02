Irina Baeva sobre formar una familia con Gabriel Soto: 'Es un sueño que tengo'

Cada vez falta menos para el gran día de Irina Baeva y Gabriel Soto, quienes se comprometieron en octubre de 2020, pero debido a la pandemia y a sus compromisos profesionales, la pareja decidió posponer su boda. Sin embargo, ya han podido retomar sus planes y están decididos a casarse antes de que termine este año. Y así como les emociona mucho convertirse en marido y mujer, también les causa una gran ilusión escribir un futuro juntos, y todo lo que conlleva. El galán de telenovelas ya ha manifestado estar abierto a la posibilidad de incursionar en la paternidad nuevamente, pues es ya es un orgulloso papá de dos niñas. Y ahora la actriz rusa ha hablado de sobre formar una familia con su prometido, algo que ha admitido, es un sueño que quiere hacer realidad.

En medio del éxito que ha alcanzado en la televisión y con su relación más sólida que nunca, Irina confesó que desea formar una familia con Gabriel, aunque aclaró que tal vez tenga que pasar un tiempo antes de los dos se animen a dar el paso. “La verdad es que a mí sí me encantaría, si duda alguna es un sueño que tengo”, comentó en entrevista para Televisa Espectáculos. “No te voy a decir que va a ser mañana definitivamente, yo creo que los tiempos de Dios son perfectos, en el momento en el que tenga que llegar, llegará, es algo que para nada descarto, me encantaría”, comentó la guapa intérprete. A mediados de 2020, antes de que se comprometiera con Gabriel, Irina ya sopesaba la posibilidad de convertirse en mamá de la mano de Gabriel. En entrevista con ¡HOLA!, la actriz dijo estar confiada en que este momento llegaría a s debido tiempo, postura en que mantiene hasta el momento. “¿Me gustaría tener hijos en un futuro próximo? No descartamos ninguna posibilidad... Estoy segura que el universo elegirá el momento perfecto para que eso sea realidad”, dijo entonces.

Hace apenas un par de semanas, Gabriel volvió a tocar el tema de la paternidad, a propósito del estreno en Estados Unidos de su telenovela Soltero con hijas, en la que además sus pequeñas Elissa y Miranda tuvieron una pequeña participación. “El otro día nos fuimos de viaje y Miranda, mi hija, me dijo '¿Me ayudas a hacer la maleta?', y yo, 'sí'. Y empiezo a agarrar ropa y le digo: '¿Esto qué es hija? ¿Y esto dónde se pone?'. La ropa de las niñas es completamente diferente a la de los niños. Obviamente, si yo tuviera un hijo sería diferente”, dijo entonces en entrevista con People en Español, misma en la que habló además sobre tener un bebé con Irina. “Pues sí, la verdad es que ahora sí que lo que sea, lo que Dios nos regale, nos dé, estaría increíble. Sí, a lo mejor tener un niño estaría padre porque ya tengo a mis dos hijas, mis dos tesoros, pero bueno si es niña también, ahora sí que lo que sea, pero sí, ¡sí me gustaría!”, dijo entusiasmado.

Pero antes de que decidan convertirse en papás, los actores planean darse el ‘sí’, y con el gran día cada vez más cerca, Gabriel admitió estar un poco nervioso, pues quiere que todo salga perfecto. “Ilusionado, muy ilusionado, nervioso obviamente, que todo salga bien, que todo fluya”, comentó el actor también en entrevista para Televisa Espectáculos. Pero sin duda lo más importante para el galán de telenovelas es la felicidad de su guapa prometida. “Sobre todo, que mi mujer sea feliz, hacerla la mujer más feliz del mundo, ese es mi objetivo, y bueno, ahora sí que va a ser un día súper especial para los dos así que, con mucha emoción, nervio, ilusión, esperando ya el día”, comentó.

¿Irina siente celos por las escenas románticas de Gabriel?

Irina y Gabriel han tenido nuevamente la oportunidad de compartir créditos en una telenovela, esta vez Amor Dividido, en la que el galán mexicano ha trabajado de cerca con Eva Cedeño. Cuestionada sobre si siente celos al ver a su prometido en escenas románticas con su colega, la actriz de origen ruso explicó que todos son profesionales y saben que todo forma parte del libreto. “La verdad no, nunca nos ha pasado, porque pues también sabemos distinguir la realidad de la ficción, o sea, dicen ‘¡corte!’ y cada quien se va a su casa con su cada cual”, comentó entre risas. La guapa intérprete explicó que lo que sí han llegado a sentir un poco son las acaloradas discusiones entre sus personajes -que también forman una pareja en el melodrama-, pues no es algo que cercano a su relación en la vida real. “Más que nada por mí porque soy muy apasionada, en el set me concentro y que no haya ruido y ni dada, y de repente cuando estamos en escenas y hay como discusiones de Max y de Debra entonces cortamos la escena y se queda como la energía y también super tensa, pero también entendemos perfectamente que no somos Irina y Gabriel (los que discutimos)”, comentó.

