Los mejores videos que han hecho de Victoria Ruffo una estrella de TikTok

Con una larga trayectoria y exitosa carrera en la pantalla chica, no es de extrañar que Victoria Ruffo sea conocida como 'la queen de las telenovelas'. Y es que la actriz ha logrado cautivar al público con sus entrañables interpretaciones, ahora mismo se encuentra grabando la segunda parte del melodrama Corona de lágrimas. Y ha sido justamente con sus compañeros en esta producción, que la intérprete se ha animado a debutar en TikTok. Junto a África Zavala, Geraldine Bazán, Mane de la Parra, e incluso con el productor José Alberto El Güero Castro, Victoria ha protagonizado los momentos más divertidos en esta famosa plataforma de videos, y ha mostrado sus mejores pasos en algunas coreografías virales. Y aunque no han faltado las críticas y comentarios ante sus bailes, ella los ha tomado de la mejor manera. "Soy malísima, malísima... Yo digo que tengo el ritmo en las orejas, me gustaría muchísimo bailar padrísimo y tener una coordinación pero me cuesta mucho trabajo, o muevo lo de arriba o muevo lo de abajo, no hay forma...", dijo de lo más sincera en entrevista con Javier Poza para Radio Fórmula. "No pensé que fuera tanto el éxito, no trato de hace competencia con nadie. La primera persona que me animó a hacer uno fue África Závala y pobrecita, luego se desespera, otro que ya me puso a bailar es Mane", contó la actriz, para quien el carisma y entusiasmo han sido más que suficientes para triunfar en TikTok. Haz click abajo para verla.

