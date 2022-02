Alex Speitzer y su simpático encuentro en los tacos con una fan que se ha hecho viral

A sus 27 años, Alejandro Speitzer se ha convertido en uno de los talentos jóvenes con más proyección fuera de México. El actor, quien inició su carrera a corta edad en programas infantiles en Televisa, alcanzó la cima del éxito con series como Oscuro Deseo y Alguien tiene que morir. Pero además, este apuesto intérprete ha logrado hacerse de un lugar en el mundo de la moda, pues algunas marcas de lujo lo han nombrado su embajador. Con todo esto, no es de extrañar que hoy en día sea considerado como uno de los galanes del momento, además de soltero codiciado, esto luego de su separación de la actriz española Ester Expósito. Seguramente muchas fans quisieran conocer a Alex, sin embargo, sólo una ha corrido con la suerte de toparse con él y en el lugar más inesperado.

La simpática historia de cómo una joven conoció a su crush de la infancia se ha vuelto viral, y más cuando el mismo Alex ha compartido imágenes del encuentro. Valeria Chavero, como se llama esta afortunada chica, compartió en su cuenta de Twitter una foto junto al actor, y si bien ambos llevaban cubrebocas, no fue difícil imáginar que ambos estaban sonriendo al posar para la cámara. El galán de televisión se dejó ver muy casual, enfundado en unos jeans con destrucción, tenis y una abrigadora chamarra. "¡Llevaba desde mi infancia esperando este momento!", escribió en su tuit, reconociendo ser una fiel fan del protagonista de Rayito de Luz, programa en el que Speitzer participó cuando tenía unos 5 años. Aunque esta chica no reveló dónde ocurrió el encuentro, en la imagen se alcanzaban a ver algunas mesas, lo que apuntaba a que se trataba de algún establecimiento de comida.

Horas más tarde, una amiga de esta joven, publicó en su propia cuenta la misma imagen y otra más desde diferente ángulo, dando a conocer otros detalles sobre este inesperado, pero muy anhelado encuentro. "Mi mejor amiga conoció a su crush en los tacos un martes a las 11:00 jajajaja", contó la usuaria Salma del Toro en su mensaje, en el que además reveló que Valeria ni siquiera tenía la intención de ir a ese local esa noche. "(Ojo ella no quería ir a ese lugar a cenar)", agregó. Lo que seguramente ninguna de las dos esperaba es que el actor de Oscuro Deseo retomara esta publicación, y reafirmara que en efecto, fue el destino el que hizo que su fan número 1 lo conociera. "Y yo rogué por que me acompañaran a los tacos por 3(er) día consecutivo", escribió el actor, agregando un emoji de carita riendo.

Su día de suerte llegó sin previo aviso

Valeria reveló en su cuenta de TikTok otros detalles que no dejaron lugar a dudas sobre lo mucho que anhelaba conocer a Alex. A través de un simpático video ambientado con el tema Día de suerte de Alejandra Guzmán, esta joven mostró que no había publicación del actor en Instagram con la que ella no interactuara, además, desde septiembre del año pasado se había referido a él al compartir una foto en ese mismo local de tacos: "Acá ando... ¿Te voy pidiendo un taco?", escribió entonces en tono bromista. Y a este mensaje siguieron muchos más en los que ella reaccionaba a sus Stories y le dedicaba piropos. Incluso el pasado 22 de enero le dedicó una felicitación especial al intérprete: "Feliz cumple mi amor. Te amo. Estás hermoso", expresó entonces.

Y tras todo este tiempo siendo su fanática, por fin se le hizo conocerlo. "Yo teniendo un crush con Alejandro Speitzer desde los 5 años", escribió en su video mientras mostraba el historial de sus interacciones con la cuenta del intérprete. Y luego, mostró un breve video en el que se le ve entre los comensales, totalmente emocionada antes de tomarse la foto con el actor. "El destino diciéndome que vaya por unos tacos con él", agregó en esa parte del videoclip, el cual finalizó con capturas de pantalla de las publicaciones de ella, su amiga y Alex en Twitter.

