Por fin, Jake Gyllenhaal responde a la versión de 10 minutos de All Too Well de Taylor Swift Tres meses después del estreno de la canción que se volvió un fenómeno viral, el actor tomó la palabra

En noviembre no se hablaba de otra cosa, más de una -entre lágrimas- cantaba a todo pulmón el nuevo himno de los corazones rotos, All Too Well de Taylor Swift. Y es que la cantante presentaba una versión amplia de esta canción en la que en 10 minutos contaba a detalle cómo vivió una de sus relaciones más comentadas. Las cosas se ponían mejores cuando en un clip se podía ver cristalizada la historia con todo y la famosa bufanda roja. Por supuesto, la mirada se puso sobre Jake Gyllenhaal, el protagonista del desamor. En Tiktok corrieron videos diseccionando cada una de las frases de la canción, así como de las imágenes del corto que se realizó, y por todos lados se pedía la cabeza del actor, quien hasta ese momento había mantenido completo silencio. Pero eso ha cambiado y ahora ha querido comentar sobre la famosa canción que lo ha inmortalizado no de tan buena manera.

¿Qué dijo Jake?

Al ser cuestionado sobre la canción, el actor de 41 años respondió: “No tiene nada que ver conmigo. Es sobre su relación con sus fans. Es su expresión. Los artistas recurren a experiencias personales para inspiración. Y no le envidio a nadie eso”, dijo durante una entrevista con Esquire. Según el periodista, Jake dijo que los meses tras el estreno de Red no fueron difíciles para él, pero sí comentó sobre la reacción de las redes sociales. “En algún punto, pienso que es importante cuando los fanáticos se salen de control que tomemos responsabilidad para hacerlos ser amables y no permitir el cyberbullying a tu nombre”, comenzó refiriéndose aparentemente a Swift.

“Esto requiere un cuestionamiento filosófico más profundo. No acerca de ningún individuo, per se, sino una conversación que nos permita examinar cómo podemos -o incluso, debemos- tomar responsabilidad por lo que ponemos en el mundo, nuestras contribuciones en el mundo. ¿Cómo provocamos una conversación? Lo vemos en la política. Hay enojo y división, y es de vida o muerte en el extremo”, dijo cambiando el tono, haciendo una apreciación más amplia que solamente las agresiones que él recibió tras la publicación de la canción y el que Taylor no pidiera a sus fanáticos que no lo agredieran, “Mi pregunta es, ¿es este nuestro futuro? ¿El enojo y la división es nuestro futuro? ¿O podemos ser empoderados y empoderar a otros mientras, simultáneamente, ponemos empatía y civilidad en las conversaciones dominantes? Esa es la discusión que deberíamos estar teniendo”.

Después de la explicación filosófica, la pregunta era directa, ¿ha escuchado el álbum? “No. Sé que hay interés en mi vida. Mi vida es maravillosa. Tengo una relación que en verdad es maravillosa, y tengo una familia a la que amo tanto. Y todo este período de tiempo me ha hecho darme cuenta de eso”.

Qué decía la canción que causó tanto revuelo

Es bien sabido que Taylor toma inspiración de sus romances al momento de escribir sus canciones, algo que ha defendido en más de una ocasión. La pareja salió durante 3 meses en el 2010, pero al parecer, este corto tiempo dejó huella en Swift, pues además de All Too Well se dice que Jake es la inspiración de I Knew You Were Trouble y We Are Never Ever Getting Back Together.

Si la letra de la canción fue una que causó revolución entre las Swifters hubo una frase que se convirtió en la más repetida: “Decías que si hubiéramos sido más cercanos en edad, tal vez hubiera stado bien. Y eso me hacía querer morirme…Nunca fui buena diciendo bromas, pero el chiste es que mientras yo me hago más grande, tus amantes siguen siendo de mi edad”. Pero no fue la única, otra frase que ha sacado la investigadora en las fans de Swift dice: “La idea que tenías de mí, ¿quién era ella? Una joya que no era encimosa, siempre cariñosa, de la que su brillo se refleja en ti. Sin llorar en el baño de una fiesta, con una actriz preguntándome qué había pasado, tú, tú eres lo que me pasó”.

