Tras confirmar su noviazgo, Iván Sánchez e Irene Esser disfrutan de una escapada a la nieve

Nadie puede negar que Iván Sánchez es uno de los galanes más guapos que ha pisado México, por eso, para muchos era de sorprender que se encontrara soltero. El actor español ha preferido ser reservado respecto a su vida amorosa, aunque ciertamente ha sido difícil que sus romances escapen al ojo público, como en aquella ocasión que fue captado junto a una guapa actriz mexicana. Dada la discreción con la que El Gallego ha manejado su relaciones, fue una gran sorpresa cuando, hace unos días, en pleno San Valentín, tomó sus redes sociales para expresar públicamente su amor por Irene Esser, la guapa actriz de origen venezolano con quien desde hace tiempo se le había vinculado sentimanetalmente. Tras esta declaración que no dejó ninguna duda sobre lo feliz y enamorado que está, Iván ha querido disfrutar junto a su novia de una romántica escapada a la nieve.

Un día después de que se confirmara su noviazgo con Iván, Irene tomó su cuenta de Instagram para compartir un vistazo de su escapada invernal, en la que reveló, hizo su gran debut en el esquí. "Una caribeña en la nieve. Mi primera vez esquiando y no creo que sea la última", escribió la guapa venezolana al compartir un breve video, el cual iniciaba con una vista frontal de ella junto a un misterioso acompañante, y luego mostraba su ágil descenso por una colina nevada. Sin embargo, la también modelo no reveló detalles sobre dónde se encontraba. Sus seguidores no tardaron en comentar su publicación, halagando su habilidad natural para esquiar, pero entre todas las reacciones destacó el like de El Gallego, quien bien pudo ser incluso hasta su camarógrafo estrella.

Por su parte, Iván compartió en sus Instagram Stories una selfie en la que, pese a no mostrar su rostro, sí dejó ver que estaba listo para divertirse en la nieve, pues presumió su atuendo propio del esquí. Y mientras que Irene prefirió no revelar su ubicación, el galán de telenovelas compartió que se encontraba en Sierra Nevada, cordillera situada entre las provincias de Granada y Almería, en España. Al parecer, la pareja regresó al país natal de Sánchez luego de un viaje a Hungría, pues días atrás ambos compartieron imágenes desde Budapest. "Domingueando ando…", escribió El Gallego el pasado 6 de febrero al comparti un videoclip en el que se le veía disfrutando de las vistas de la capital húngara. Un día después, la actriz publicó una postal indicando que se encontraba en la misma ciudad. "Pájaro de mar por tierra...", escribió junto a la imagen, una publicación a la que el actor español reaccionó colocando un emoji de corazón. Si bien los dos han sido bastante reservados sobre su relación, lo cierto es que, de vez en cuando, intercambian palabras lindas por medio de sus publicaciones en redes sociales. "Lo más bonito", comentó la venezolana en una foto de Iván compartida a finales de enero.

Los rumores de su amor eran verdad

El lunes pasado, en medio de los festejos de San Valentín, Iván tomó sus redes sociales para compartir por primera vez fotos con Irene, confirmó por fin lo que durante meses se había rumorado: que estaba en una relación con la actriz. "Feliz Día del Amor y la Amistad", fueron los únicas palabras que El Gallego escribió a modo de hashtag al compartir un par de fotos en las que se le veía abrazando cariñosamente a Esser mientras disfrutaban en el mar, en la segunda de las imágenes, incluso mostró el momento en el que le dio un dulce beso en la mejilla mientras ella esbozaba una gran sonrisa. Entre los múltiples comentarios que provocó este post, el que destacó fue sin duda el de la guapa venezolana, quien reafirmó sus sentimientos hacia el actor: "Te amo", escribió. Según dejó ver Irene en sus Stories, además de esta dedicatoria, disfrutó con su galán de una cena para dos, en la que ella y el español brindaron por su amor.

“Siguen pasando muchas cosas bonitas y espero estar un poco más conectado para compartirlas”, escribía Iván el pasado mes de agosto, luego de compartir algunas postales de un viaje por Córdoba, una famosa ciudad ubicada en sur de la región de Andalucía, desde donde Irene también publicó algunas fotos. Aquel misterioso mensaje bien podía haber escondido lo que estaba viviendo ya con la actriz venezolana, aunque también pudo haber sido una referencia a su emocionante nuevo proyecto, la bioserie de Miguel Bosé, la cual protagonizará. Meses antes de aquel paseo, los dos ya habían coincidido en Madrid, desde donde habían compartido fotografías en los mismos lugares y eh fechas similares. Tras su separación de Ana Brenda Contreras en 2018, Iván había sido muy reservado sobre su estatus sentimental, de hecho, tiempo después de aquella ruptura, cuando durante una entrevista Mar Saura le preguntó por el estado de su corazón, él prefirió bromear y no revelar muchos detalles: “Está aquí, lo tengo aquí, como detrás del esternón un poquito a la izquierda (…) está feliz, está contento, está tranquilo, ¡está fenomenal!”, comentó entonces el actor.

