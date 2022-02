Después de mucho de no referirse a sus hijos en redes, El Chicharito rompe el silencio

Tras hacer oficial su noviazgo con Nicole McPherson en redes sociales, Javier Hernández Chicharito se ha mostrado más abierto que nunca con su comunidad virtual en Instagram y además de compartir la primera dedicatoria de amor a la modelo ecuatoriana; esta tarde, el futbolista hizo referencia a su relación con Nala y Noah, los hijos que procreó con Sarah Kohan, y de quienes hace mucho tiempo no compartía nada. Desde que comenzó el proceso legal de divorcio entre el futbolista y la mamá de sus hijos, ella dejó de postear imágenes en las que apareciera el rostro de los pequeños, mientras que él, tiempo antes, había dejado de postear fotos de los niños.

Después de mucho tiempo de no publicar nada relacionado con los pequeños, esta tarde, el futbolista compartió una historia en la que presumió un obsequio que tiene preparado para los niños. Chicharito escribió sobre esta imagen un texto en el que reconoció que le encantaría poder publicar momentos juntos a los pequeños; sin embargo, no aclaró por qué ya no lo hace: “Sé que no posteo mucho sobre mis hijos, muero de ganas por compartir más de mi vida con ellos, pero por el momento así son las cosas. Pero les cuento que acaba de llegar uno de los regalitos para ellos”, se lee sobre esta instantánea donde el futbolista aparece sosteniendo un camión de juguete.

Fue a finales del 2019 que los rumores que apuntaban a una posible ruptura entre El Chicharito y la mamá de sus hijos rondaban a la pareja. Los rumores comenzaron, luego de que el futbolista no pasara Navidad con su familia en Los Ángeles, una situación que levantó sospechas de que había problemas en el matrimonio. Fue hasta el verano pasado que la separación se confirmó, luego de que la australiana interpusiera una demanda de divorcio en contra de El Chicharito, una situación de la que el futbolista no ha hablado públicamente.

Lo que más extraña de Guadalajara

En las últimas horas, El Chicharito se ha mostrado muy sincero con sus seguidores y además de compartir la primera foto con su novia y el regalo que le tiene preparado a sus hijos, también abrió su corazón y reveló qué extraña más de México: “Siempre me preguntan, ¿qué es lo que más extraño de Guadalajara?”, escribió sobre una captura de pantalla de una videollamada con Doña Luz María Anaya de Balcázar, su abuelita: “Es por ella que lucho por mis sueños. Ella me enseñó a volar. Me enseñó y me sigue enseñando a luchar por mis sueños, que pueda llegar a ser una mejor versión de mí mismo cada día”, se lee en la primera parte de este mensaje.

El futbolista reconoció que a pesar de haber dejado hace mucho tiempo Guadalajara, extraña a su abuelita como el primer día: “Y no es fácil estar lejos de ella, pero los dos sabemos lo mucho que nos amamos. Admiramos. Y que queremos lo mejor para el otro. Por ella hago que valga la pena estar lejos de ella. Sé que no hace sentido al leer eso, pero la vida es una incongruencia. Amor incondicional es lo que más me ha enseñado esa maravillosa mujer”, finalizó. En otra historia, el tapatío reconoció que se conmovió hasta las lágrimas al hablar con ella: “Y así terminé después de la llamada. Agradeciendo”, escribió.