Tras asumir su cargo como servidor público, el esposo de Ximena Navarrete sufre el hackeo de sus redes

A sólo un par de semanas de haber asumido el cargo de Secretario de Desarrollo Económico, de San Luis Potosí, un anuncio que hizo oficial el Gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, el pasado 4 febrero, Juan Carlos Valladares, esposo de Ximena Navarrete, enfrenta una de sus primeras dificultades como servidor público, luego de que esta mañana, sus cuentas de Instagram y Twitter fueran hackeadas, situación por la cual su esposa, la exMiss Universo, pidió ayuda a sus más de 2 millones de seguidores para reportar este hecho. Echando mano de su popularidad en este medio, la tapatía solicitó apoyo para resolver esta situación y recuperar las cuentas de su esposo.

A través de varias historias, la exMiss Universo alertó a sus seguidores sobre lo sucedido: “Las cuentas de mi esposo @Jcvalladares de Instagram y Twitter están hackeadas. Hagan caso omiso de los que salgan de estas cuentas hasta recuperarlas”, se lee en la primera publicación de la tapatía. En otro post, Ximena pidió apoyo para reportar el hackeo: “A todos mis seguidores, les queremos pedir a ver si, por favor, me ayuden a reportar la cuenta de @Jcvalladares ya no la puedo tagear, porque me tiene bloqueada, pero está hackeada la cuenta de mi esposo y sí me pueden ayudar a reportarla, se los agradecería mucho. A ver si pueden bloquear la cuenta, no sé, no sé qué se tenga qué hacer”, explicó Ximena en un video donde, de fondo, se escuchan los balbuceos de su hija.

A nombre de Juan Carlos Valladares, Ximena reconoció que no tienen conocimiento del protocolo que se realiza para recuperar una cuenta, por eso, de primer momento, solicitó que se reporte para ver si la red social puede hace algo al respecto: “A ver si la pueden dar de baja con todos los reportes”, comentó en otra parte de su mensaje. Por último, la exMiss Universo, solicitó a sus seguidores que la canalizaran con alguna persona que tenga conocimiento en el tema: “Si alguien sabe cómo se recupera una cuenta hackeada, cuéntenme porfis”. Por otra parte, en la cuenta del funcionario público, fueron borradas todas sus instantáneas y se cambió la foto de perfil por una que nada tiene que ver con el contenido que compartía.

San Valentín en familia

Antes de sufrir el hackeo de sus redes sociales, Juan Carlos Valladares había compartido un especial posado al lado de sus “mujeres”, Ximena Navarrete y su hija Ximena con quienes disfrutó de un especial San Valentín, pues fue el primero que la pareja celebró al lado de su bebé: “Amor del bueno”, escribió el esposo de la exMiss Universo como descripción de una linda imagen de los tres. Más tarde, Ximena retomó esta misma imagen, pero con otro tierno pie de foto: “Mi amor chiquito y mi amor grandote”, se lee en el feed de la tapatía. La postal familiar provocó más de 64 mil likes y un sinfín de comentarios halagando el lindo momento que los Valladares Navarrete compartieron con su comunidad digital.

Además de esta foto familiar, Ximena compartió un video en el que se ve a Juan Carlos Valladares haciendo varios gestos para provocar las sonrisas más tiernas de su bebé: “Happy Valentine's Day. Los amo”, se lee en la descripción de este clip que generó más de 300 mil reproducciones y más de 500 comentarios. El pasado 8 de febrero, Ximena cumplió dos meses de vida, una fecha que la exreina de belleza celebró en su cuenta de Instagram: “Hoy mi gorda cumple dos meses de vida y la mamá, dos meses de lactancia exclusiva”, escribió sobre una tierna foto al lado de su hija.