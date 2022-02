Arath de la Torre pide disculpas al periodista tras la filtración de su conversación: ‘Los audios sí fueron así’

Mientras disfruta el éxito que le ha traído su incorporación al programa Hoy, Arath de la Torre se ha tenido que hacer frente a los rumores que han alcanzado su vida personal. Y es que hace un par de semanas una publicación de espectáculos expuso las supuestas razones por las que en realidad el actor salió de El Tenorio Cómico, obra en la que llevaba tiempo participando. Dado que estas versiones afectaban a su matrimonio y familia, el también conductor tomó la decisión de recurrir a sus abogados, tal como él mismo lo anunció. No obstante, en aquella polémica también estaba involucrado un periodista, de quien se dijo, había filtrado información sobre Arath a un programa de televisión, razones por las que él había respondido de manera enérgica enviándole algunos audios. Ahora, con total madurez y junto a dicho reportero, el presentador le ha extendido una sincera disculpa y ha explicado lo sucedido.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Este lunes, Arath y el reportero Jorge Ugalde compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram un video conjunto en el que explicaron la situación que hace semanas causó revuelo. “Para todos aquellos que todo se creen, un mensaje de amor de @jorge_ugalde y su seguro servidor”, escribió el conductor en su publicación. “En el día del amor y la amistad… Un bonito mensaje de parte de @arathdelatorre y mía”, indicó por su parte el periodista. “Queremos aclarar algo, yo definitivamente, aquí enfrente de Jorge le ofrezco una disculpa por lo que le dije, evidentemente me hago responsable de todos los comentarios que han salido…”, expresó De la Torre al inicio del videoclip de casi 4 minutos de duración, en el que se le veía tranquilo junto al periodista. “Él y yo siempre nos hemos llevado desde hace muchos años, respeto mucho su trayectoria, pero en ese momento, Jorge, como bien te lo planteé, pusieron lo malo, pero no pusieron lo bueno”, continuó el actor refiriéndose aparentemente a lo publicado en una revista de espectáculos, afirmación con la que Ugalde estuvo de acuerdo.

VER GALERÍA

“Hay unos audios que tenemos de reconciliación, de amistad, hablamos él y yo después de estos audios que hay”, señaló Arath refiriéndose a los extractos de la conversación en los que él le reprochaba a Jorge. “Quiero decirles a todos que, en efecto, o sea, los audios sí fueron así, yo le envié esos audios a Jorge, pero Jorge y yo… después platicamos en corto, llegamos a un acuerdo hermoso y pues eso no se publicó”, comentó. “Por supuesto, porque no es lo que vende”, agregó por su parte Ugalde. El conductor de Hoy lamentó la impresión negativa que se ha dado de él a raíz de la difusión parcial de su conversación con el periodista. “La verdad es que cuando uno está enojado, a veces no piensa, e insisto, yo soy responsable de lo que dije, pero fue una conversación privada entre Jorge y yo”, expresó.

Sincero, Arath reiteró sus disculpas al reportero, quien al igual que él, trabaja en Televisa. “A veces no saben el contexto de las cosas, no las pasan completas”, comentó respecto a la situación que ambos protagonizaron y que llegó a los medios. “Y para todos aquellos que están imaginando tantas cosas, pues sépase que estos temas son de trabajo, estos temas son entre nosotros y pues la verdad que opinen, que digan lo que quieran, pero la realidad es que la realidad es totalmente diferente, y gracias Jorge por tu apoyo”, expresó el actor. El periodista se mostró comprensivo: “Todos hemos estado enojados, en ciertas formas actuamos impulsivamente y eso yo creo que nadie lo puede negar… Pero también es de caballeros y de seres humanos ofrecer una disculpa”, comentó Ugalde. “Déjense de preocupar por nosotros, hay cosas más importantes en la vida”, finalizó De la Torre, agradeciendo nuevamente al periodista.

VER GALERÍA

Su enérgica postura ante lo publicado sobre su vida

A inicios de este mes, Arath rompió el silencio sobre las versiones de prensa publicadas respecto a su vida personal y a los verdaderos motivos que habrían motivado su salida de El Tenorio Cómico. “Yo siempre he sido un hombre de trabajo, no de escándalos y descalifico categóricamente la información que se maneja sobre mí en una publicación. Yo soy un caballero y mis abogados ya están al tanto de esta situación”, expresó el actor en los primeros segmentos del matutino en el que trabaja. “Quiero decirles que toda la información la tendrán siempre de mi voz, aquí, en mi casa, en Hoy, dando la cara siempre, defendiendo a mi familia, a mis hijos. Tengo una familia maravillosa, una esposa maravillosa y unos hijos maravillosos”, continuó, y anticipó que tomaría medidas legales ante los señalamientos de los que había sido objeto. “Vamos a hacer lo propio, estas cosas no se arreglan en la prensa sino en los juzgados y haremos lo propio y gracias por su apoyo y su cariño siempre, porque ustedes saben quién soy y mucha gente que está aquí saben quién soy. Y finalmente es todo, descalificar lo que esta revista hace normalmente con todos nosotros, que es difamarnos, publicar información falsa, etcétera. Aquí estoy y estaré para dar la cara siempre por mí y por mi hermosa familia”, agregó.

VER GALERÍA