Belinda rompe el silencio sobre su ruptura con Christian Nodal: 'Estos días han sido difíciles'

Luego de dos años de relación y de estar a punto de llegar al altar, Christian Nodal y Belinda han confirmado el fin de su noviazgo y la cancelación de su compromiso, una noticia que sin duda tomó por sorpresa a sus fans, quienes esperaban con ansias verlos darse el ‘Sí, acepto’ próximamente. Fue el cantante quien a través de un comunicado publicado en sus redes sociales el pasado fin de semana, confirmó el termino de su relación con la también actriz sin entrar en mayores detalles y dejando en claro que no volvería a hablar del tema. Y aunque Belinda había sido muy prudente y no había fijado una postura al respecto, finalmente ha roto el silencio y a través de sus redes sociales ha enviado un mensaje en el que ha admitido que los últimos días no han sido fáciles para ella, por lo que agradeció a sus fans por el apoyo demostrado.

Consciente del interés que ha generado la noticia de su rompimiento con Nodal, Belinda tomó sus redes sociales para pronunciarse al respecto y calmar un poco los ánimos de sus fans, quienes se habían mostrado preocupados ante el silencio de la cantante de Lo siento. “Belifans, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado. Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho”, expresó la artista en las primeras líneas de su mensaje.

Belinda pidió a sus fans evitar cualquier conducta que cause más conflictos o genere odio en redes sociales, pues dijo, ella espera poder empezar una nueva etapa de vida lejos de todo lo negativo, enfocándose en sus proyectos personales y laborales. “Les pido que nuestra energía sea amor y respeto hacia los demás. Empiezo una nueva etapa en mi vida concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente”, agregó la cantante.

La joven artista citó una frase de la escritora Simone De Beauvoir, con la que finalmente fijó su postura ante el revuelo que ha causado su relación con el cantautor y su posterior rompimiento. “Cierro este ciclo aprendiendo que ‘el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida’. - Simone De Beauvoir”.

El mensaje de Nodal

Fue el pasado 12 de febrero, en plenas vísperas de San Valentín, que el intérprete de Adiós amor confirmó el término de su relación con Belida a través de un comunicado publicado en su perfil de Instagram. “A todos mis fans y amigos de la prensa, quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo”, compartió en las primeras líneas de su mensaje. “Pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también", agregó. Cabe destacar, que el intérprete borró su comunicado minutos después de haberlo publicado, para después subir uno nuevo casi idéntico al primero pero agregándole una frase con la que hizo referencia al mar de rumores que comenzaron a surgir luego de que confirmara el término de su relación con Belinda. “Todo lo que se especula es falso”, agregó el cantante sin entrar en mayores detalles.

