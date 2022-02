El Canelo Álvarez se deja consentir por Marifer con una tierna sesión de belleza

Si como boxeador Saúl El Canelo Álvarez es dedicado, como papá sin duda lo es mucho más. Si bien el pugilista tapatío suele reservarse los detalles más personales de su vida, en algunas ocasiones ha accedido a abrirse sobre lo importante que es para él su faceta de papá. El año pasado se abrió como nunca ante sonre este tema, y reconoció que por las circunstancias, pasa más tiempo con Marifer, a quien comparte con su esposa Fernanda Gómez. “Pues con la niña más chiquita estoy con su mamá, entonces llego a mi casa y pues estamos ahí todos, no hay tanto problema, pero con los otros dos pues es difícil porque no estoy con ellos: Espero que un día pueda ser más fácil”, comentaba en abril en una charla con el periodista estadounidense Graham Bensinger. En los largos ratos que pasa con su nena 4 años, Álvarez aprovecha para crear recuerdos entrañables con ella, y de vez en cuando comparte algunos momentospadre e hija en sus redes sociales. Justamente esto ha pasado ahora, pues publicó un simpático video de su nueva sesión de belleza junto a su nena. El Canelo mostró su lado más tierno y paternal al convertirse en el modelo de Marifer en sus pininos de maquillista. De lo más paciente, el boxeador incluso accedió a que su niña le hiciera manicure, aunque ella, como toda una profesional, le pidió amablemente que no la grabara para poder concentrarse en su trabajo; haz click abajo para verlos.

Loading the player...