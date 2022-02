Emocionada, Eiza González posa con el trofeo del Super Bowl LVI

Entre las celebridades que se dieron cita en el SoFi Stadium de Los Ángeles el pasado 13 de febrero durante la celebración del Super Bowl LVI, estuvo Eiza González, quien a pesar de ser una ferviente seguidora de los Vaqueros de Dallas, mostró su apoyo a los Rams de Los Ángeles, el equipo de la ciudad en la que actualmente radica y que finalmente se coronó campeón en aquella ocasión. A través de sus redes sociales, la actriz se dejó ver desde el estadio, presumiendo un increíble look inspirado en los Rams con el que se veía guapísima, disfrutando al máximo de esta fiesta del futbol americano. Además, Eiza no se quedó con las ganas de celebrar por todo lo alto el triunfo del equipo de su ciudad, por lo que no dudó en acompañarlos en la fiesta posterior al partido, en donde incluso se tomó la libertad de posar junto al increíble trofeo Lombardi, el cual acredita el campeonato de Los Angeles Rams.

A través de sus historias de Instagram, Eiza compartió algunos detalles de su domingo de Super Bowl, en donde se dejó ver disfrutando al máximo de todo lo que se vivió en el SoFi Stadium, desde el ambiente en gradas, hasta la comida del estadio, pues incluso presumió el delicioso hot dog que se comió. Por otro lado, la también cantante compartió algunos vistazos de la fiesta de celebración de los Rams, en donde no dudó en posar con el increíble trofeo del Super Bowl LVI, mostrándose orgullosa del triunfo del equipo angelino.

En otra publicación, en la que se le puede ver posando desde las gradas, Eiza dejó en claro su amor por los Vaqueros de Dallas, aunque admitió sentirse emocionada por el triunfo de los Rams. “¡Hasta el año que viene! Espero ver a mis Vaqueros de Dallas, pero amé ver ganar a la ciudad que se ha convertido en mi hogar desde hace 10 años”, escribió la hermosa actriz en sus historias de Instagram.

Durante su asistencia al Super Bowl, Eiza González dio lecciones de estilo al dejarse ver con unos jeans de color negro, los cuales combinó con una blusa de rayas amarillas, complementando su look con una chaqueta varsity de los Rams, dejando en claro que incluso con un look casual y relajado, perfecto para asistir a un evento como el Super Bowl, se puede lucir glamourosa.

El trofeo del Super Bowl

Como suele suceder en este tipo de eventos, uno de los momentos más esperados por los jugadores y los aficionados es la entrega del trofeo que los confirma como los indiscutibles ganadores de la justa, algo que ya es toda una tradición en el Super Bowl y que en este año se ha cumplido cabalmente con el triunfo de Los Angeles Rams.

El hermoso trofeo que se entrega año con año es fabricado por la firma joyera Tiffany & Co., que desde 1967 han sido los encargados de crear la codiciada estatuilla plateada, la cual fue esbozada por el antiguo vicepresidente de Tiffany & Co. Oscar Riedener durante una reunión con Pete Rozelle, entonces comisionado de la NFL. El trofeo, que lleva el nombre de Vince Lombardi, quien fue entrenador de los Green Bay Packers, ganadores de los dos primeros Super Bowls, se fabrica en los talleres de la joyera en Rhode Island y está hecho bajo técnicas de orfebrería ancestrales, como el hilado, el grabado a mano y el pulido.

