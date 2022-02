Omar Chaparro revela que le hizo una importante promesa a Diego Verdaguer

La partida de Diego Verdaguer a finales de enero también dejó un vacío entre sus amigos más entrañables, uno de ellos Omar Chaparro. Por tal motivo, el actor acudió puntualmente al homenaje privado que fue realizado en honor al cantautor en la ciudad de Los Ángeles, en donde visiblemente consternado expresó su infinito cariño por el músico, revelando que incluso le hizo una importante promesa. Recordemos que esta ceremonia, encabezada por su viuda, Amanda Miguel, y su hija, Ana Victoria, fue parte del último adiós al artista, a quien le fue oficiada una misa en la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México, recinto en el que además se ubicarán parte de sus cenizas.

Conmovido, Chaparro concedió una entrevista al final de la ceremonia realizada en California, expresando lo significativo que fue para él tener a Diego entre las personas más cercanas a su círculo de amigos. “Fue un evento muy emotivo, me conmovió muchísimo porque me doy cuenta que se me fue un amigo del alma, un maestro, un mentor, alguien que te quiere de a gratis. Alguien que sabes, desde que lo conoces. Después hay una química, un entendimiento, una complicidad…”, dijo el comediante sin poder contener el llanto en declaraciones retomadas por el programa televisivo Sale el Sol. Entre otras cosas, confesó que quedó pendiente una reunión entre los dos. “Me duele porque me estuvo buscando, por una cosa y por otra no coincidíamos y me dolió en el alma perderlo…”, dijo.

Durante la charla, Omar fue muy sincero al hablar del enorme aprecio que tenía por Verdaguer, en quien encontró un ejemplo de inspiración. La cercanía con él fue tan grande, que como parte del último adiós a su amigo aprovechó para hacerle una promesa. “Él me inspira. Hoy te puedo decir que le hice una promesa aquí en este funeral, es que nos deja la vara tan alta un hombre tan sabio, tan perfeccionista que dije: ‘Te prometo que voy a tratar de ser como tú, de ser mejor papá, de ser mejor esposo, de ser mejor artista, de ser mejor ser humano. Era una persona que regalaba abrazos, amor…”, agregó el intérprete en otro momento de su plática con la prensa.

Tras el deceso de Verdaguer, Omar también ha tenido un espacio para la reflexión, esto al recordar algunas de las cualidades humanas que caracterizaron al fallecido cantante de clásicos de la balada como Volveré o La Ladrona. “Estos momentos te hacen darte cuenta de que no debes de perder el tiempo y debes de vivir intensamente y sonreírle a toda la gente como lo hacía él, aunque no la conozcas, y ser feliz. Es nuestra obligación. Por eso me duele, porque me identificaba tanto con él, tenía esta filosofía de convertir lo malo en bueno y lo regular en mejor…”, dijo entre lágrimas, palabras que compartió con su esposa Lucy, quien lo acompañaba al momento de la entrevista.

¿Cómo se encuentra Amanda Miguel?

A varios días del fallecimiento de Diego Verdaguer, la cantante Amanda Miguel reapareció públicamente en compañía de su hija Ana Victoria para encabezar la misa en honor al artista, por lo que al término de la ceremonia religiosa ofreció una conferencia de prensa en la que reveló cómo se encuentra en estos instantes de profundo duelo. “Triste, muy tristes (estamos). Por momentos me ocupo mucho de sus cosas y trato de ser fuerte, y por momentos pues me pongo muy triste y lloro, me deprime un poco porque justo ahora que estábamos en el mejor momento para disfrutar pues se fue… Parte de las cenizas van a estar aquí y otra parte va a estar en Hollywood, que era un lugar que él amaba. Y aquí por supuesto que está la Virgen de Guadalupe…”, afirmó.

