¡Suenan campanas de boda! Simone Biles se ha comprometido

Como cada año, los famosos sacaron a relucir su lado más romántico en San Valentín, pues le dedicaron a sus respectivas parejas los más sinceros mensajes de amor, y las sorprendieron con lindos obsequios y todo tipo de detalles. Simone Biles celebró también esta fecha, que es la favorita de los enamorados. Para la gimnasta estadounidense de 24 años, quien el año pasado desconcertó a muchos al anunciar su retiro de algunas competencias en los juegos de Tokio 2020, este Día del Amor y la Amistad será especialmente inolvidable, pues su novio le dio la mejor sorpresa de todas. La campeona olímpica está por escribir un nuevo e importante capítulo en su vida más allá de las competencias, ya que su galán, el jugador de futbol americano Jonathan Owens, le ha propuesto matrimonio, y ¡ella dijo que sí!

Este lunes, Simone se alistó para celebrar San Valentín con su novio, y a través de sus Instagram Stories compartió un vistazo de su look para su cita especial con Jonathan: un vestido corto de cuero sintético en color negro, combinado con un bolso y unas sandalias de Saint Laurent fueron las prendas elegidas para salir a cenar con su galán. Lo que en ese momento no sabía la gimnasta es que aquel glamuroso atuendo sería con el que quedaría inmortalizado el instante en el que Owens se plantaría frente a ella para hacerle la gran pregunta. "El sí más fácil. ¡No puedo esperar para estar por siempre contigo, eres todo lo que soñé y más! Vamos a casarnos prometido", escribió la atleta estadounidense en en su feed al compartir algunas fotos del momento en el que se comprometió, el cual tuvo como escenario una bonita pérgola tipo kiosko.

Las imágenes mostraron la emocionante secuencia: primero Jonathan arrodillado ante ella con una cajita en la mano, luego ella llevándose las manos al rostro totalmente sorpendida ante la inesperada pregunta, esto antes de que él la cargara por lo alto para después colocarle el anillo delicadamente en el dedo anular. El post finalizó con unas tomas de la cena romántica de la que disfrutaron más tarde, así como unas vistas a detalle de la impactante sortija, las cuales permitieron apreciar el gran diamante de talla ovalada y las incrustaciones. "Listo para estar siempre contigo", comentó Owens.

Jonathan hizo lo propio, y esta mañana compartió con sus seguidores en Instagram su felicidad ante la buena nueva. "Amanecí esta mañana con una prometida", escribió el jugador universitario al inicio de su publiación, la cual acompañó de las mismas imágenes publicadas por Simone. El ahora prometido de la gimnasta se tomó el tiempo también para agradecer a quienes lo ayudaron a organizar todo para que pudiera sorprender a su amada. "Agradezco a mi amigo @don_julio314 por ayudarme a planear todo, ella realmente no tenía idea de lo que se avecinaba", agregó en su post, en el que además etiquetó al diseñador detrás de la hermosa joya que le entregó a su novia. "@zofrost te volviste loco con esto hermano, realmente hizo que la noche fuera especial", expresó. Y en sus stories, retomó su propio post agregando el mensaje: "Ella dijo 'sí'". Este lunes, el atleta le había dedicado a Simone un romántico mensaje con motivo de del Día de los Enamorados. "Mi media naranja. Feliz Día de San Valentín cariño, por muchos más juntos. Te amo mucho", escribió, agregando un emoji de dedos cruzados, lo que bien pudo haber sido una pista del gran anuncio que se avecinaba. La gimnasta había compartido en sus Stories una foto del espectacular arreglo de rosas rojas que su novio le envió previo a su cita.

La historia de amor de Simone y Jonathan

La gimnasta y el jugador confirmaron su relación en agosto de 2020 al publicar en sus redes sociales algunas fotos juntos. Sin embargo, ya habían circulado antes algunos rumores que apuntaban a que Simone había encontrado en Jonathan una nueva ilusión en el amor, y es que, semanas antes, durante el cumpleaños número 25 de él, ella usó sus historias de Instagram para dedicarle una felicitación especial. En 27 de agosto del año pasado, la joven pareja celebró su primer aniversario, sin embargo, no pudieron estar juntos, pues la gimnasta se encontraba en Japón para participar con el equipo estadounidense en los Juegos Olímpicos. "Ups, olvidé decirles que hemos estado saliendo por más de un año. Estoy tan feliz después de un año por lo mejor que te ha pasado: YO", escribió entonces agregando unos emojis riendo. Jonathan por su parte, no dejó de apoyarla a la distancia mientras ella pasaba por un momento difícil en medio de las competencias. "Tu fuerza y coraje no tienen comparación y me inspiras más y más todos los días SB. Siempre fuiste mi campeona, cariño, y nunca lo olvides, te amo mucho y te esperaré hasta que vuelvas a casa y pueda volver a ver esa hermosa sonrisa. Sabes que siempre estoy aquí para ti cariño", escribió entonces.

