¡Por fin! Los mellizos de Claudia Álvarez y Billy Rovzar han dejado el hospital

Sin duda alguna, el último mes ha sido toda una montaña rusa de emociones para Claudia Álvarez y Billy Rovzar, quienes dieron la bienvenida a sus mellizos durante la segunda semana de enero, a pesar de que la pareja esperaba nacieran 10 semanas más tarde. Por ese motivo, los pequeñitos tuvieron que quedarse en el hospital, para así poder terminar la última fase de su desarrollo en la incubadora y bajo la constante vigilancia de sus médicos. Durante ese tiempo, los orgullosos papás tuvieron que asistir a diario al hospital, dos veces al día, para poder convivir con sus pequeñitos, y en el caso de Claudia poder amamantarlos. Sin embargo, no contaban con que el Covid-19 los alejaría de sus bebés por un tiempo, pues la actriz dio positivo, algo que sin duda la tenía muy triste. Para fortuna de todos, Álvarez superó la enfermedad sin mayores problemas, por lo que no tardó en reencontrarse con Clío y Billy, sus mellizos. Por si eso fuera poco, las buenas noticias continuaron para la hermosa familia, pues tras pasar unas semanas en el hospital, Claudia y Billy finalmente han podido llevarse a sus bebés a casa, por lo que no podían estar más felices. Así lo revelaron los también papás de Kira, quienes se han dejado ver en sus redes sociales pasando sus primeras horas al lado de los mellizos en casa. Da play al video y no te pierdas de este emocionante momento.

