Érika Zaba y su condición para regresar con los OV7

Todo parece indicar que las cosas entre los integrantes de OV7 poco a poco comienzan a tomar su curso, luego del conflicto interno que vivieron hace tiempo y el cual los mantuvo alejados de los escenarios por casi dos años. Y es que para fortuna de sus fans, la agrupación finalmente ha confirmado que retomarán la gira con la que celebrarían sus primeros 30 años de trayectoria, luego de que la tuvieran que posponer debido a la pandemia y a la posterior fractura que hubo entre sus integrantes. Algo de lo que recientemente habló Érika Zaba, quien con total apertura se ha referido a la complicada etapa que atravesaron como grupo y de la forma en la que han logrado ponerse de acuerdo, así como de las condiciones que ha impuesto ella para poder volver a los escenarios de la mano de Lidia Ávila, Ari Borovoy, Mariana Ochoa, Oscar Schwebel, Kalimba y M’Balia, sus compañeros de agrupación.

Fue durante su visita al programa Miembros al aire que la cantante fue cuestionada sobre lo que se viene para OV7, confirmando nuevamente que, en efecto, las cosas entre sus compañeros de grupo se han aclarado y que se encuentran listos para volver a los escenarios. Sin embargo, Érika fue tajante, pues habló de las condiciones que ella ha puesto para poder participar en este reencuentro. “Yo le dije a cada uno: ‘Voy a empezar desde el día uno esos ensayos, para cuando yo me presente en el primer ensayo, ya tuve que haber visto a uno por uno y haber limado asperezas’. Yo no voy a arrancar este proyecto, que es el proyecto de mi vida, con ‘no te hablo’, ‘híjole, traigo algo contra ti’, ‘tú me hiciste esto’, eso no va a pasar por lo menos en mi caso”, expresó la intérprete de Te quiero tanto, tanto.

En esa misma charla, Érika también reveló el importante motivo por el que decidieron limar asperezas y retomar el curso de la agrupación, dejando en claro que, además de la linda amistad que los ha unido por más de 30 años, su público ha sido su mayor aliciente a la hora de dejar las cosas en claro dentro de la agrupación. “Fue el amor al público… Claro que hay billete y claro que hay amistad, hay las dos cosas, pero tú no puedes terminar una carrera de 30 años de un grupo, así de la anda, así de plano desaparecieron, ni se despidieron y ni dijeron adiós ni hubo gira. No puedes desaparecer así”, explicó la cantante. “No es una relación nada más entre los siete integrantes, es una relación que haces con el público; no puedes decir un día ‘no más no aparezco’ y ya”, agregó la intérprete.

¿Qué fue lo que paso entre los OV7?

Aunque Érika Zaba fue cuestionada sobre las razones que los llevó como grupo a dividirse en varios bandos, la cantante fue muy cautelosa a la hora de hablar de esta dura etapa de la agrupación, pues aunque no entró en detalles, admitió que los conflictos que se vivieron al interior de OV7 fueron varios y que incluso llegó un momento en el que la situación parecía insostenible. “Al final del día sí tuvimos broncas, sí tuvimos muchos problemas, pero hoy después de platicarlo porque fueron 33 años que nunca nos habíamos peleado. Nos rebasó, fue un acabose, ya se arregló hace como un mes que sacamos un comunicado y arrancamos en septiembre". dijo.

Ante la insistencia de los presentadores de Miembros al aire de querer saber más sobre lo sucedido dentro de la agrupación, Érika se encargó de dejar en claro que no entraría en detalles, pues fue un arreglo al que llegaron todos los integrantes. “Ya nos arreglamos y siempre dijimos (que) para evitar malos entendidos de que uno habla, otro dice otra cosa, es que comenzó a pasar eso, quedamos en un acuerdo de que nadie iba a hablar de nadie porque, obviamente, tú decías algo y te contestaba el otro, y era lo peor que podía pasar”, sentenció.