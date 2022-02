No sólo el piano, Kailani muestra su habilidad al tocar otro instrumento musical

Faltan unos cuantos días para que los Derbez celebren a su más pequeña integrante: Kailani, pues está por cumplir sus primeros cuatro años de vida. A su corta edad, la hija de Aislinn y Mauricio Ochmann se ha convertido en una celebridad en las redes sociales, pues es dueña de un carisma y ternura únicos. Sus famosos papás no podrían estar más orgullosos, y de vez en cuando comparten algunos momentos junto a ella, así como algunas de sus hazañas y travesuras. Ya sea presumiendo sus mejores pasos de baile, o montando a caballo como toda una amazona, Kai suele ser la protagonista más adorable en las publicaciones de los actores. Ahora ha provocado suspiros entre los seguidores de su guapa mamá, quien no se resistió a compartir el concierto que la pequeña ofreció tocando armónica. Con toda la seguridad de una nena que se sabe querida y apoyada, Kailani se plantó con este intrumento, decidida a mostrar su melodía: "Pero va a ser una muy larga", anticipó sobre su pieza. No es para nada extraño que esta pequeña tenga un gusto especial por la música, pues tanto su mamá como su abuelo Eugenio Derbez, le han transmitido el amor por este arte, ya que ambos le han enseñado a tocar el piano. Haz click abajo para ver más de la faceta musical de Kai.