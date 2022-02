'Ha sido uno de los años más retadores de mi vida', Sofía Aragón reflexiona al cumplir 28

Sin duda alguna, el último año fue sumamente desafiante para Sofía Aragón en cuestión personal. Y es que la hermosa presentadora de Venga la alegría vio truncado su sueño de llegar al altar, luego de que tomara la decisión de cancelar su boda con Francisco Bernot por motivos sumamente personales, mientras que por otro lado, su salud se vio muy afectada por una neumonía que padeció hace unos meses y por la que incluso tuvo que ser hospitalizada. Sin embargo, de todas estas experiencias la modelo ha sabido encontrar el lado amable, a pesar de lo doloras que pudieron ser en ese momento, algo sobre lo que ha reflexionado ahora que ha celebrado su cumpleaños número 28.

A través de su perfil de Instagram, Sofía compartió una serie de fotografías en las que se le puede ver posando de lo más sonriente desde el foro de grabación de Venga la alegría, en donde fue celebrada por todo lo alto desde el pasado viernes. Al pie de estas imágenes, la presentadora compartió unas palabras en las que reflexionó sobre las experiencias vividas en su último año de vida y de las lecciones que estas mismas le dejaron. “Este año que dejo atrás ha sido uno de los años más retadores de mi vida: me enseñó que no tenemos el control de nada y que la vida te sorprende todos los días… Que no hay nada más importante que las personas que forman parte de tu vida y que el tiempo pasa demasiado rápido”, compartió la tapatía en las primeras líneas de su mensaje.

La también activista habló también de todo aquello que descubrió acerca de su personalidad, haciendo énfasis en que han sido las cosas más simples de la vida lo que la han llevado a descubrir el lado más amable de la vida. “He aprendido que si disfruto, bailo, me río y le pierdo el miedo a equivocarme, la vida se vuelve mágica. Por eso, hoy que es mi cumpleaños, solo quiero agradecer por todas las personas tan valiosas que han llegado y que sé que jamás se irán”, compartió conmovida.

En ese mismo sentido, Sofía también agradeció por todo lo que este año le ha traído a nivel profesional, una faceta que le ha permitido hacer nuevos amigos que sin duda ya se han convertido en entrañables, algo de lo que sus seguidores han podido ser testigos a través de sus redes sociales, donde suele mostrar el buen ambiente que se vive entre todos los que hacen posible el programa Venga la alegría. “Bendecida hasta el infinito por poder pasar mi cumple en el lugar que soy más feliz, ¡haciendo lo que más amo y con la gente que más quiero! ¡Gracias vida por estos 28 años de vida! ¡Soy la más feliz!”, finalizó de lo más emocionada.

¿Por qué está cerrada al amor?

En un reciente encuentro con la prensa, Sofía Aragón habló con total sinceridad de cómo han sido estos meses después de haber terminado su relación con Francisco Bernot y de haber cancelado su boda, dejando en claro que por el momento no está lista para retomar su vida amorosa. “Es un duelo, en este momento sí estoy cerrada al amor, a conocer gente, porque me he dado cuenta que necesito vivir este proceso de la manera más sana posible y la manera más sana no es, luego, luego, caer en los brazos de alguien más. Dicen que, si te encuentras a alguien sin sana, te encuentras al mismo diablo en otro infierno, algo así. Yo creo que es importante sanar”, finalizó.

