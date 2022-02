Jennifer Lopez y Ben Affleck por poco coinciden con este famoso ex de la cantante en el Super Bowl

Como cada año, el Super Bowl ha convocado a un sinfín de celebridades que, emocionados por ver el juego y disfrutar del show de medio tiempo, se dan cita en el estadio año con año. Tal y como ha sucedido durante la edición número 56 de esta fiesta deportiva, en la que celebridades del cine, la televisión e incluso de la realeza se dieron cita en el SoFi Stadium de Inglewood, California, para ser testigos del triunfo de los Rams de Los Ángeles y del increíble espectáculo que ofrecieron Kendrick Lamar, Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent y Mary J. Blige durante el medio tiempo del partido. Entre las celebridades que asistieron este año llamó la atención la presencia de Jennifer Lopez y Ben Affleck, quienes se han vuelto inseparables desde que decidieron retomar su relación hace algunos meses. Además, muy cerca de donde se encontraban ellos, también estaba Alex Rodriguez, exprometido de la 'Diva de El Bronx', quien también acudió al estado para apoyar a su equipo favorito.

De acuerdo con People, los enamorados fueron testigos del partido y el halftime show desde la suite Meta del SoFi Stadium, en donde además tuvieron la oportunidad de compartir esta experiencia al lado de otras celebridades como Cardi B, Offset, Olivia Rodrigo, Becky G, Keke Palmer, Demi Lovato y Taraji P. Henson. ‘Bennifer’, que es como los fans de la pareja suelen llamarlos de cariño, fueron captados por las cámaras de televisión en más de una ocasión, e incluso se les pudo ver bailando al ritmo de las canciones de los artistas encargados del show.

Desde otro asiento, ARod, que es un gran entusiasta del futbol americano, también se dejó ver de lo más feliz y emocionado, disfrutando de lo lindo de este importante evento, mostrándose sumamente complacido por la actuación de Kendrick Lamar, Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent y Mary J. Blige. “¡Qué gran show!”, expresó el expelotero de los Yankees en su perfil de Instagram, donde además compartió una selfie desde el estadio, donde se le podía ver posando muy sonriente y teniendo como fondo el impresionante escenario en el que sucedió el espectáculo.

Hace dos años, Jennifer Lopez fue la encargada de sorprender al mundo durante el show de medio tiempo del Super Bowl, un espectáculo que ofreció de la mano de Shakira. En aquella ocasión, JLo contó con el apoyo de ARod, quien se encargó de acompañar a su entonces prometida en todo el proceso de preparación del espectáculo, e incluso en las celebraciones posteriores. Y aunque todo indicaba que la pareja llegaría al altar unos meses después, la pandemia, así como la carga de trabajo de ambos poco a poco fue mermando en su relación, lo que finalmente los llevó a cancelar su compromiso y a poner fin a su noviazgo en marzo de 2021.

¿Qué otras celebridades se dieron cita en el Super Bowl LVI?

Como bien se sabe, este tipo de eventos suele atraer la atención de un sinfín de celebridades y este 2022 no fue la excepción. Entre los artistas que se dieron cita en el SoFi Stadium pudimos ver a Heidi Klum, The Weeknd, Justin y Hailey Bieber, Kendall Jenner, Eiza González, Luis Fonsi y Jaime Camil. Además, llamó la atención la presencia de algunos miembros de la realeza británica, como lo fueron el Príncipe Harry y la Princesa Eugenia de York, quienes disfrutaron del partido desde un palco privado, intentando pasar desapercibidos. Por otro lado, también llamó la atención la asistencia de Kanye West, quien ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas debido a las acusaciones que ha lanzado en contra de su exesposa Kim Kardashian, a quien ha señalado de no dejarlo ver y convivir con sus hijos. Cabe destacar, que el rapero iba acompañado de su hija mayor, North West.

