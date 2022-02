Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige... Así fue el increíble show de medio tiempo del Super Bowl LVI

Sin duda alguna, el show de medio del Super Bowl siempre logra atraer la atención de propios y extraños y en la edición 56 de esta fiesta del futbol americano no ha sido la excepción, pues desde que se anunció que los artistas encargados de encabezar este espectáculo serían Kendrick Lamar, Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent y Mary J. Blige, las expectativas de los amantes del americano y de la música estaban por los cielos y como era de esperarse no ha decepcionado en lo absoluto, pues el hip hop, el rap y el R&B se apoderaron del SoFi Stadium de Los Ángeles la tarde de este domingo 13 de febrero.

Fueron Dr. Dree y Snoop Dogg los encargados de abrir el show, emocionando a todos con su presencia en el impresionante escenario que se instaló en cuestión de minutos sobre la cancha en la que se disputa el super tazón. The Nex Episode fue la primera canción que retumbó por todo el estado, dando inició a una de las fiestas musicales más esperadas del año.

Entre pequeñas casas blancas que simulaban las calles de una ciudad y entre autos antiguos en el mismo tono, el espectáculo siguió entre la emoción de los aficionados, quienes unidos en un solo grito no pudieron ocultar su emoción por la presencia de 50 Cent, quien deleitó a todos con el icónico tema In da Club, poniendo a todos a bailar en el estadio.

Tras la participación de 50 Cent, fue Mary J. Blige la encargada de encender los ánimos del público presente, enamorando a todos con su increíble look blanco y con su espectacular voz cantando temas como Family Affair y No More Drama, dos de sus canciones más icónicas. A ella le siguió Kendrick Lamar, quien con una poderosa coreografía y acompañado de varios bailarines vestidos de negro encendió los ánimos con Alright y M.A.A.D. City.

Uno de los artistas más esperados fue Eminem, quien salió de lo más alto del escenario para interpretar la canción Lose Yourself, uno de los momentos más emocionantes de este show, pues habían pasado algunos años desde que el rapero se había presentado en el escenario.

El regreso de DR. Dre a los escenarios

El clímax del show de medio tiempo de la edición 56 del Super Bowl sucedió cuando Dr. Dre, quien llevaba algunos años alejado de los escenarios, hizo su aparición para interpretar el tema Still D.R.E., uno de sus más grandes éxitos. El legendario productor se hizo acompañar en un inicio de Snoop Dogg, para después llamar al escenario a todos sus demás compañeros, quienes cerraron este increíble espectáculo con una postal digna de recuerdo, reuniendo a los exponentes de la música del hip hop, el R&B y el rap más importantes en un solo lugar.

