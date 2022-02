Kanye West vuelve a la carga y se lanza de nuevo en contra de Pete Davidson

Ha sido un arranque de año bastante complicado para Kanye West, quien parece no encontrar paz tras su comentada separación de Kim Kardashian. Y es que el cantante se la ha pasado de polémica en polémica debido a sus fuertes declaraciones, muchas de ellas en torno a su exesposa y madre de sus cuatro hijos, a quien incluso ha acusado de no permitirle ver a sus retoños. Por si eso fuera poco, el rapero también se ha mostrado en contra de la relación que su ex mantiene con Pete Davidson, a quien le ha dedicado algunos de sus mensajes más polémicos y controvertidos, pues según ha dicho el artista, él está dispuesto a recuperar a Kim y la vida familiar que solían tener, a pesar de que ha comenzado una relación con la modelo Julia Fox. Precisamente este fin de semana, Kanye ha vuelto a la carga, y tras haber borrado todas las publicaciones de su feed de Instagram, ha retomado la actividad en dicha red social para mandar algunos mensajes dedicados a Davidson y a uno de sus más cercanos colaboradores musicales, el cantante Kid Cudi, a quien le ha retirado su amistad por ser cercano al novio de Kim.

Entre los mensajes que ha compartido Kanye este domingo, ha destacado uno en especial, pues el rapero se ha referido a Pete Davidson con algunas groserías, retando a la red social a bloquear su perfil por hablar mal y con palabras altisonantes del novio de su ex. Y es que aunque no se refirió directamente a Pete, el mensaje lo acompañó de una foto en la que se puede observar a la estrella de Saturday Night Live (SNL) caminando de la mano de Kim Kardashian, dejando en claro así que sus palabras van dirigidas al actual novio de Kim. “Miren a este idio**. Me pregunto si Instagram va a cerrar mi perfil por hablar del ex novio de Hilary Clinton”, expresó el rapero haciendo referencia a la amistad que Pete mantiene con la excandidata presidencial de los Estados Unidos, a quien el actor le dedicó uno de sus tatuajes en 2016 y a quien consideraba su heroína.

Entre otros mensajes, también destacó uno que dedicó a su amigo y colaborador Kid Cudi, a quien incluso expulsó del proyecto de su siguiente disco, por mantener una relación con Pete Davidson. Todo comenzó cuando Kanye tomó su perfil de Instagram para lanzar un duro mensaje en contra de Cudi, a quien acusó de haberlo traicionado. En la publicación, que realizó el pasado sábado 12 de febrero, compartió una foto, tomada en 2019, en la que se puede ver al rapero acompañado de Pete Davidson, Timothée Chalamet y Kid Cudi. "Solo para que todos sepan que Cudi no estará en Donda porque es amigo de ustedes saben quién". Como era de esperarse, el también actor reaccionó al mensaje de su examigo: "Lástima, no quiero estar en tu jod*** álbum, dinosaurio jajaja. Todos saben que he sido lo mejor de tus álbumes desde que te conocí. Rezo por ti hermano”.

En otra publicación que Kanye ya ha borrado, compartió un meme en el que hizo una parodia de un póster de la película Capitan América: Civil War, en el que se puso a él mismo en el lugar del héroe de Marvel, siendo acompañado por Drake, su novia Julia Fox, Travis Scott y Future de su lado, mientras que del otro lado muestra a Pete como Iron Man, Kim, Cudi, Billie Eilish y Taylor Swift, con quienes el rapero ha tenido enfrentamientos mediáticos en el pasado.

¿Qué ha dicho Kim Kardashian respecto a los constantes ataques de Kanye?

Hasta el momento Kim Kardashian no se ha manifestado en referencia a estas últimas declaraciones de su ex. Sin embargo, ella ya había fijado una postura respecto a todo lo que su ex ha dicho en su contra en un comunicado que compartió hace unas semanas a través de su perfil de Instagram, en donde alzó la voz y se defendió de los constantes ataques que Kanye ha lanzado en su contra en diferentes ocasiones. “El divorcio es suficientemente difícil para nuestros hijos y la obsesión de Kanye de tratar de manipular nuestra situación tan negativa y públicamente también está causando más dolor a todos. Desde un inicio no he querido nada más que una relación co-parental sana y de apoyo, porque es lo que es mejor para nuestros hijos y me entristece que Kanye continúe haciéndolo imposible a cada paso”, se puede leer en una parte de la misiva que compartió Kim, dejando en claro que está haciendo todo lo posible por mantener sus asuntos en privado por el bienestar de sus pequeños.

