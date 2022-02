La Gaviota reaparece en redes sociales

Ya han pasado poco más de tres años desde que Angélica Rivera tomó la decisión de alejarse de la vida pública por completo y limitar sus apariciones a las redes sociales de sus hijas, pues incluso sus perfiles virtuales suelen ser privados y de su regreso a la televisión poco se sabe. Es por eso que cada que aparece en alguna publicación de sus retoños suele causar revuelo, pues es a través de ella que se puede saber sobre su vida. Tal y como sucedió este fin de semana, cuando Sofía Castro, la hija mayor de la actriz, compartió una postal en la que se dejó ver acompañada de su famosa mamá.

Fue a través de sus historias de Instagram que la joven actriz compartió la imagen que genero revuelo entre sus fans. Y es que en ella se le puede ver de lo más feliz, disfrutando de una tarde soleada y posando de lo más sonriente al lado de Angélica Rivera, quien además de lucir muy feliz en compañía de su hija, se le puede ver guapísima, luciendo un look casual. “Angie & I”, escribió Sofía sobre la fotografía entre emojis de corazón, dejando en claro así el gran amor que tiene por su mamá y lo feliz que se siente de poder compartir tiempo con ella.

A lo largo de este periodo, y desde que concluyó su papel como Primera Dama de México, Angélica se ha refugiado en su familia, haciendo contadas apariciones en las redes sociales de sus hijas y, de vez en cuando, de paseo por algún sitio. Sin embargo, no ha perdido la oportunidad de ser la protagonista de grandes momentos, como aquella ocasión en febrero de 2020, al reaparecer a cuadro para apoyar a su hija Sofía en el concurso de Mira Quién Baila, un suceso que fue del todo comentado entre los seguidores de la intérprete.

Por otro lado, la actriz también se ha encargado de hacerse presente en todos los instantes importantes de la vida de sus hijas, mostrándoles su apoyo en todo momento. Tal y como sucedió tras el diagnóstico de su hija Fernanda, manteniéndose al tanto de su estado de salud y enviándole su amor a la distancia, e incluso a través de redes sociales. “Blu. Deseo que pasen rápido los días para poder abrazarte. Recupérate pronto. Te amo”, escribió la actriz de telenovelas en una historia que publicó en su perfil de Instagram, la cual su hija retomó en sus redes, agradeciendo el gesto de su mamá: “Te amo madre”.

El esperado regreso de La Gaviota a la pantalla, ¿de la mano de su ex?

Angélica, quien es reconocida por su exitosa carrera en la televisión, ha dado sutiles indicios de su intención de regresar a las telenovelas. De hecho, la actriz fue captada hace tiempo paseando por Miami en donde algunos miembros de la prensa la cuestionaron sobre el futuro de su carrera actoral, respondiendo de forma breve a los cuestionamientos. “Ya pronto, ya pronto, ya voy a regresar”, dijo a distintos medios sin revelar más detalles. Ante esta posibilidad, El Güero Castro, padre de sus hijas, ha manifestado su disposición a brindarle su apoyo si así lo requiriera. “Yo creo que pronto podrá regresar ella a trabajar, si yo tuviera en mis manos un personaje o una historia adecuada para ella no dudaría en invitarla. La verdad sería algo que me daría mucho gusto, ella es una mujer que tiene mucho talento. Yo espero que pronto regrese (a las telenovelas). No tiene que ser conmigo, sino yo creo que pronto tendrá ella ya un proyecto que valga la pena para ella y que lo pueda realizar, sería maravilloso”, dijo el productor en una entrevista para Suelta la Sopa.

