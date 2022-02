Toño Mauri a un año de su salida del hospital: '¡Gracias a Dios que me concedió el milagro de vivir!'

A un año de que Toño Mauri salió del hospital, luego de permanecer ocho meses internado debido a las severas secuelas que le dejó el Covid-19 y de haber sido sometido a un doble trasplante de pulmón, el actor no podría estar más agradecido por la segunda oportunidad que la vida le ha brindado, llevando siempre en el corazón a las personas que hicieron posible que el hoy esté con vida y retomando su vida, luego de haber estado al borde de la muerte, algo que él describe como un verdadero milagro.

A través de su perfil de Instagram, Toño compartió un emotivo video del día en el que entre aplausos de los médicos y personal que laboran en el hospital en el que fue atendido durante sus meses de convalecencia, dejó el centro médico prácticamente a pie, luego de pasar ocho meses debatiéndose entre la vida y la muerte. Al pie del video, el actor compartió un emotivo mensaje en el que se mostró sumamente agradecido por el momento que atraviesa en estos momentos. “¡Hoy cumplo un año que salí del hospital! ¡Gracias a Dios que me concedió el milagro de vivir!”, compartió sumamente conmovido.

Toño también aprovechó la oportunidad para mostrar su gratitud a los médicos que estuvieron a cargo de su caso, así como a la persona que le donó sus pulmones, sabiendo que de no haber sido por él, tal vez no hubiera logrado salir adelante. “Gracias a mis doctores y a mi donador que ¡gracias a este regalo de vida sigo aquí! Mi amor siempre a mi familia y amigos ¡por unirse al milagro! Bendiciones”, finalizó el intérprete, dejando siempre en claro el gran amor y agradecimiento que tiene por todos aquellos que en su momento le tendieron una mano, no solo a él, también a su familia.

Interesado en conocer a la familia de su donador

Luego de haber recibido con éxito un doble trasplante de pulmón, Toño Mauri ha dejado en claro que le gustaría conocer a la familia de su donante. Y es que para el intérprete es muy importante que ellos sepan de primera mano lo agradecido que está por haberle brindado esta segunda oportunidad de vida y de que sepan que una parte muy importante de sus ser querido sigue viva dentro de él. Al respecto, el intérprete habló en una reciente entrevista, en la que compartió cuál es el proceso para poder conocer a los familiares de su donador. “En eso estamos, es un proceso que lleva su tiempo, porque hasta que cumples el año del trasplante, como yo que lo cumplí el 15 de diciembre, se abre la posibilidad de entonces sí de buscar a la familia de esta persona a través de una carta y entonces hacerle saber de que hay interés de conocernos, y ya depende de la familia tomar la decisión”, comentó el actor con la misma actitud positiva con la que ha enfrentado todo este proceso.

Toño se mostró esperanzado en que la familia acceda a tener un encuentro con él, pues dijo tiene mucho que decirles y agradecerles, pues gracias a su buena acción él está vivo. “A mí me da mucha ilusión porque yo siento esa necesidad de conocerlos, de darles las gracias, de que me vean, de que sepan que un pedacito de esa persona que ellos perdieron tristemente todavía está viva, está viva en mí y gracias a esa persona yo estoy vivo”, expresó.

