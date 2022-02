'La gente demerita tu trabajo y tu esfuerzo', Vadhir al hablar del peso del apellido Derbez

Aunque Vadhir Derbez está muy orgulloso de pertenecer a una de las familias artísticas más reconocidas del mundo del espectáculo, el cantante no ha dudado en reconocer que en más de una ocasión el cargar con un apellido tan importante puede ser un poco complicado a la hora de ganarse un lugar en el corazón de su público y sobre todo en la industria del entretenimiento, pues a pesar de que el apellido Derbez puede ser una garantía de talento y profesionalismo, lo cierto es que también puede llegar a ser piedra de tropiezo en algunos casos, pues al ser hijo de alguien tan importante en el medio como lo es Eugenio Derbez, la gente puede llegar a creer que todo lo que ha conseguido ha sido gracias a su apellido y no a su talento y esfuerzo.

Así lo revelo el intérprete de Back to love, quien con toda la sinceridad del mundo abrió su corazón para hablar de cómo en ocasiones su famoso apellido ha sido un impedimento para que la gente pueda apreciar su verdadero talento. “Lo más difícil de llevar el apellido Derbez es lo mucho que la gente demerita tu trabajo y tu esfuerzo”, dijo el también actor con total apertura durante una charla que sostuvo con Karla Díaz para su programa Pinky Promise, en el que también estuvo presente su hermano José Eduardo Derbez. “Siento que llevo desde los seis años trabajando, siempre tratando, porque es un default que la gente automáticamente dice: ‘todo es por su papá’, ‘nada lo has logrado tu’”, agregó Vadhir.

En ese mismo sentido, el artista de 30 años admitió que en ocasiones ese tipo de comentarios sí ha llegado a afectarlo a nivel emocional, pues dijo, su trabajo y esfuerzo lo reducen al parentesco que tiene con Eugenio. “Entonces no se dan cuenta de todas las trabas que eso luego llega a poner, lo cual hace que por más que te estés partiendo el lomo, por más que estés tratando de hacer castings y de haciendo un buen trabajo cuando sí te quedas en algún proyecto, eso te llevo a otro y a otro, y luego te lleva al éxito, y luego ves a la gente que te dice: ‘no, pues que fácil’…”, señaló el actor. “Esa es una de las cosas que más joden mentalmente, o sea dices: ‘ya, ¿qué tengo que hacer… (para que me tomen en serio)?”, señaló.

Vadhir ahondó más en el tema asegurando que para él ha sido más difícil lograr el reconocimiento de la industria debido a que su papá es un personaje vigente y que cada día va teniendo más reconocimiento a nivel internacional, por lo que en ocasiones algunas personas le han atribuido su éxito más a su apellido, que a su talento. “Ahorita me voy a Estados Unidos, ya empecé a hacer películas allá, que me ha tomado años de inversión, de esfuerzo, y me pongo a pensar: ‘sí mi papá sigue (destacando), ya la gente va a decir: claro, ‘como su papá ya está en Estados Unidos por eso le están dando papeles allá’, y así no funciona la industria”, dijo el intérprete entre risa, cerrando su comentario haciendo gala de su gran sentido del humor: “Mejor voy a ir a Suecia”.

¿Cómo hace frente a las críticas?

Si algo tiene claro Vadhir es que como figura pública la exposición es constante, una circunstancia que trae consigo no solo comentarios positivos por su trabajo, sino también críticas negativas por parte de algunas personas, una situación que tanto él como sus hermanos han aprendido a asimilar desde que eran pequeños. “Nosotros, creo que ya hemos aprendido con el tiempo igual a disfrutar esta carrera, tratar de hacer siempre cosas lo más positivas posibles y hacer que también a la gente le dé gusto y nos dé gusto ver lo que nosotros hacemos, y que no sean tantas cosas negativas, y que cuando las haya, una coraza o una piel un poquito más gruesa. Pero pues ya sabemos. Es saber jugar el juego un poco…”, explicó el cantante en una reciente entrevista con el programa De primera mano.