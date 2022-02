Tras su aventura por Islandia, Grettell Valdez comparte cómo va su recuperación

Hace unas semanas, Grettell Valdez se sometió a una cirugía con el fin de remover parte de su dedo, donde tenía una verruga provocada por un virus. Esta situación tenía muy al pendiente a sus seguidores, ya que hace tiempo la actriz había tenido un cáncer en esa parte de su mano. “Hace cinco años era un cáncer, hoy por hoy no es cáncer... Hace cinco años lo fue, me lo quitaron, me lo erradicaron, me hicieron un injerto. Ahorita es una verruga que es un virus que, efectivamente, si no lo quitamos transmutaría, pero lo voy a quitar", explicó la estrella de telenovelas en su momento. Finalmente, se practicó la operación y todo salió bien, de hecho, en cuanto tuvo la oportunidad, se fue de viaje con su hijo Santino y algunos amigos, entre ellos Silvia Navarro. "Sólo podía agradecer a Dios por ser tan afortunada de estar en este lugar, tenía frío pero mi corazón estaba apunto de estallar, llegué a pensar que esto sólo se veía en fotos y ahí estaban las auroras de mil colores mágicos, me quede sin aliento, y Santo me dijo: 'Mamá deja el cel, sólo míralas y dame la mano, disfrútalas'. Gracias hijo este viaje jamás lo olvidaré...Te amo", escribió Grettell al describir su inolvidable aventura por Islandia, un país que añoraba visitar y al que llegó tras una escala en París. Ahora, tras aquella mágica experiencia, la intérprete ha querido actualizar a sus fans sobre su proceso de recuperación, y ha compartido cómo se sintió en su visita a aquel gélido destino, además ha adelantado lo que sigue en su tratamiento; haz click abajo para enterarte de qué dijo.

