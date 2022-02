La exnovia de Camilo reacciona a las comparaciones con Evaluna Montaner

La historia de amor de Evaluna Montaner y Camilo Echeverry inició hace varios años, sin que ninguno de los dos pudiera predecir que se convertirían en marido y mujer. La joven pareja se casó en febrero de 2020, de hecho, hace poco celebraron por todo lo alto su segundo aniversario, esto cuando falta casi nada para que debuten en la paternidad. En medio de esta feliz etapa por la que atraviesan el cantante y la actriz, ha resurgido el nombre de una exnovia del colombiano, pues algunos internautas se han empeñado en compararla con la hija de Ricardo Montaner. Antes está situación, la de ex de Camilo ha expresado su postura y ha enviado un mensaje para los futuros papás.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Gabriela Andrade Vélez, quien hace varios años novia de Camilo, quiso responder a aquellas personas que no dejan de señalar el supuesto parecido físico entre ella y Evaluna. A través de su cuenta de Instagram se refirió a aquellos comentarios en los que últimamente ha sido objeto. Durante una sesión de preguntas y respuestas en sus Stories, le cuestionaron si le incomodaban las comparaciones, y ella contestó con toda sinceridad. "No me importa, la verdad, ¡siempre ha existido y siempre va a existir! Cada quien sabe lo que tiene", escribió la joven de 28 años quien se refiere a sí misma como "una colombiana más venezolana que una arepa" . Si bien ni ella ni su follower se refirieron explícitamente a la esposa de Echeverry ni a las comparaciones con ella, sus seguidores dieron por sentado que se refería a tal situación, pues justamente en las últimas semanas ha tomado mientras Evaluna se encuentra en la recta final de su embarazo.

Sin embargo, en otra pregunta sí mencionaron claramente los nombres de Evaluna y Camilo, y de igual forma, Gaby Andrade no reparó en contestar. "¿Qué sientes al saber que Camilo y Evaluna serán papás?", le cuestionaron. Y ella contestó: "¿Qué siento yo? ¡Felicidad por ellos y por cualquiera que traiga un hijo deseado a este mundo!", escribió en la primera parte de su publicación. "¿Qué van a sentir ellos? ¡La plenitud y el amor más grande de este mundo!", agregó. Esta respuesta es muy comprensible, pues la joven colombiana ha experimentado en carne propia el sueño de ser mamá, pues tiene una hija, Federica, fruto de su amor con actual pareja, Nicolás Jiménez García.

Gaby aún conserva en su cuenta de Instagram aquellas fotos que compartió junto a Camilo cuando fueron novios, relación que duró entre 2013 y 2014, antes de que él conociera a Evaluna. Sin embargo se trata únicamente de un recuerdo para ella, pues actualmente está enamorada de su pareja y entregada por completo a su papel de mamá. "No me equivoqué contigo. Gracias por entregarlo todo, todos los días mi gordo. Eres el mejor papá que mi gorda pudo tener. Te amamos y te valoramos todos los días de nuestras vidas. Como tú, pocos", escribía el año pasado en una sentida dedicatoria a Nicolás, dejando ver lo feliz que es con la familia que ha construido.

Camilo y Evaluna, a punto de convertirse en padres

El intérorete de Tutu y la hija de Ricardo Montaner están muy emocionados ante la próxima llegada de su bebé, y cuentan los días para ese momento. Fue a mediados del pasado mes de octubre de 2021 que anunciaron, por medio del lanzamiento de un clip musical, que se convertirían en papás, noticia que sus familaires, amigos y fans no tardaron en celebrar. Poco después de este gran anuncio, la joven pareja confirmó que Índigo sería el nombre elegido para su bebé, sin embargo, hasta el momento no han dado a conocer el sexo del nuevo integrante de los Montaner. “Índigo, porque es un nombre que nos gusta para niño y para niña. Un nombre que podemos ir diciéndole desde ya sin tener que estar pensando en si es hombre o mujer. Nos gustó muchísimo, además de que es uno de los colores bonitos”, comentaba la intérprete en días pasados en entrevista con la agencia EFE al explicar su elección. "¡Dios nos escogió para ser los papás de Índigo y nos sentimos muy afortunados de verlx llegar y florecer! Los amamos y gracias por acompañarnos en cada paso siempre", escribía el colombiano tras compartir la buena nueva de su debut en la paternidad.