El dulce consejo de Kate Middleton para los más pequeños

En su posición como la esposa del segundo camino al trono británico, la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, tiene dentro de sus responsabilidades labores de todo tipo. Si un día se le ve en pants y tenis siendo cargada por los aires para realizar un entrenamiento de rugby, al otro día de se le puede ver en su versión más formal y sobria para una aparición con el Príncipe Carlos y la Duquesa de Cornwall. A lo largo de su matrimonio se le ha visto de todas formas, cocinando, haciendo rapel y hasta tomando fotografías, la Duquesa ha mostrado su versatilidad, eso sí, siempre haciendo énfasis en una causa en particular, los más pequeños. La madre de tres se ha entregado profundamente a la importancia de los primeros años de vida y cómo estos repercuten fuertemente en la adultez de cualquier persona, por lo que no ha sorprendido que aceptara la invitación que le hicieron en CBeebies Bedtime Stories, un programa de la BBC en el que se prepara a los niños para la hora de dormir con un cuento y sus respectivas lecciones.

A lo largo de los años, todo tipo de celebridades han pasado por el show. Chris Evans, Ryan Reynolds, Regé-Jean Page, Tom Hardy y Sir Elton John son solo algunos de los nombres que han pasado por el simpático set en el que desde un sillón comparten este momento con los más pequeños. A esta renombrada lista ahora se une Kate, quien después de su cumpleaños 40, tomó la palabra, pero no lo hizo desde el set tradicional sino que se le ve sentada en el pasto de lo que parece el jardín del Palacio de Kensington, por supuesto, muy bien adornado con todo y una fogata para hacer del lugar uno muy acogedor.

Fue hace unos días que se anunció que en el marco de la Children’s Mental Health Week, Kate participaría en CBeebies Bedtime Story con el libro The Owl Was Afraid of the Dark (El búho que tenía miedo a la oscuridad) por Jill Tomlinson y Paul Howard. Aunque el programa se transmitirá hasta el 13 de febrero a las 18:50 h de Londres, se ha dado a conocer ya un adelanto de la grabación en el que la Duquesa comparte un dulce consejo para los más pequeños.

“Wow, qué cuento más alentador. Todos nos podemos sentir asustados de vez en cuando, tal como nuestro amiguito Plop. Pero, como la señora Barn Owl dijo, es mejor saber más de las cosas que nos dan miedo antes de que tomemos una decisión. Y con la ayuda de otros, podemos a menudo enfrentar las cosas que nos preocupan. Ahora, es hora de dormir. Buenas noches y dulces sueños”, se oye decir a la Duquesa en este vistazo a su participación con el tierno programa.

El look de Kate para esta aparición

En un ambiente completamente acogedor, con todo y una frazada encima de sus piernas, Kate eligió un look cómodo y casual para esta aparición. Para lograrlo recurrió a sus ya infalibles jeans en mezclilla clara de & Another Stories -modelo Favorite Cut- que combinó con un invernal suéter de Holland Cooper. Hecho de lana con cuello alto, en blanco con algunos detalles en color y botonadura en las mangas, el modelo Fairisle se encuentra completamente agotado, pero se puede pedir una notificación cuando regrese a la venta y tiene un precio de 179 libras esterlinas (aproximadamente, $4,962 pesos mexicanos). El toque final lo dieron sus aretes de Missoma en oro y piedras rosadas que le hemos visto en distintas ocasiones.

