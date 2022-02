¡El plan sigue! Álex Fernández comparte para cuándo tiene planeada su boda religiosa

En mayo del año pasado, Álex Fernández y Alexia Hernández se convirtieron oficialmente en marido y mujer, pues celebraron su boda civil rodeados de familiares y amigos más cercanos. Desde aquel momento, la pareja anticipó que buscarían el momento más propicio para su matrimonio religioso, y aunque en un inicio plantearon que fuera unos meses después, luego decidieron posponerlo, debido a la situación de salud por la que atravesó Don Vicente, quien lamentablemente falleció en diciembre pasado. Tras esta irreparable pérdida, los jóvenes no pierden la ilusión de casarse por la Iglesia y ahora se preparan para hacerlo mientras esperan la llegada de Mía, su bebita, la cual ya está a la vuelta de la esquina. Emocionado por esta etapa en su vida, el primogénito de El Potrillo ha contado cuándo esperan realizar su boda y ha revelado cómo se prepara para debutar en la paternidad.

El primogénito de El Potrillo tenía previsto celebrar su boda religiosa con Alexia en septiembre, sin embargo, cuando el estado de salud de su abuelo se tornó delicado, ambos decidieron que lo mejor sería esperar antes de llevar a cabo el enlace. Tras la lamentable partida de El Charro de Huentitán, Alex y los suyos siguen asimilando la pérdida mientras siguen adelante. Así, del mismo modo en que el joven intérprete ha retomado su agenda como cantante, ha decidido seguir con los planes de casarse por la Iglesia. En entrevista con El Universal, contó que espera que esto ocurra antes de que concluya el 2022. “Yo creo que por ahí de noviembre”, comentó. Sin embargo aclaró que esta fecha podría estar sujeta un nuevo cambio debido a la pandemia. “Pero ahora sí que la pandemia sigue muy fuerte y si todo va bien, esperemos que sí, ya con mi bebita”, comentó ilusionado, pues al parecer está contando los días para conocer a su nena.

Las palabras del joven cantante coinciden con el anuncio que hizo su esposa a finales del año pasado. En aquella ocasión, Alexia tomó su cuenta de Instagram para dar a conocer la nueva fecha que habían fijado para celebrar su boda religiosa. “Guarde la nueva, nueva, nueva fecha. 11.11.22”, escribió el pasado mes de noviembre, exactamente un año antes del gran día en su calendario. En su publicación, junto a estas palabras, compartió además un fragmento de una foto en la que ella y Alex aparecían vestidos de novios, él en traje de charro y ella con un vestido de encaje blanco. Casi un mes después de este feliz anuncio, un duro golpe cimbró a toda la familia Fernández: el sensible fallecimiento de Don Vicente. No obstante, según las recientes declaraciones de Alejandro Jr, los planes para su boda siguen en pie para este año.

Se alista para debutar en la paternidad

Estos días Alex ha estado de lleno promocionando los sencillos de su nuevo disco, y preparándose además para su participación en un famoso festival de música que se llevará a cabo en abril en Monterrey. Sin embargo, tiene claro que con la llegada de su bebé hará una merecida pausa en todos sus compromisos. “Dejo todo este mes de promoción y el siguiente mes nace mi bebé, entones quiero tener un mes para no salir y no exponerme a tener el virus (del Covid-19) y estar uno o hasta dos meses con mi bebé, después se viene un proyecto muy interesante de shows”, explicó el intérprete de 28 años, dejando ver que ya tiene no planeado ante el nacimiento de su pequeña Mía.

El hijo mayor de El Potrillo habló de la gran ilusión que siempre tuvo por convertirse en padre, y ahora tras 11 años de sólida relación con Alexia y con una carrera prometedora, por fin ha llegado el momento perfecto. “No fue algo como de ‘ay ni modo, me embaracé’, no, fue algo súper planeado, algo que yo quería hacer desde hace mucho, pero no podía porque yo tenía primero que hacer mi vida, poder estar trabajando para poder mantener un hijo y en cuanto se dieron las posibilidades dije: ‘este es el momento’”, contó. A su vez, admitió que le causó una gran emoción el darse cuenta de que su hija será la primera bisnieta en su famosa dinastía que lleve el apellido Fernández en primer lugar. “Es la séptima (bis)nieta, pero es la primera Fernández, entonces siento mucho orgullo”, admitió.

