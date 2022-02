Tras su enlace civil, Mariana Torres se alista para su boda religiosa

Ilusionada, Mariana Torres unió su vida en matrimonio a la de Jonathan Nienow apenas el pasado 5 de febrero, uno de los acontecimientos más esperados para la pareja, que comenzó a escribir su historia de amor hace poco más de cuatro años. Con plena emoción, la intérprete compartió algunos vistazos de ese entrañable instante de la ceremonia civil, dejándose ver feliz ante la llegada de su nueva faceta como mujer casada, a tan solo un año de que ella y su galán anunciaran su compromiso sentimental. Lo cierto es que la intérprete y su amado están a un paso de consumar otro de sus sueños como esposos, pues próximamente realizarán su boda religiosa, según confirmó la actriz.

Tan transparente como suele ser, Mariana respondió algunas preguntas de sus fanáticos en redes sociales, quienes quisieron saber por qué razón había elegido un look de jumpsuit en color blanco para su reciente enlace y no un vestido, despejando todas las dudas sobre su elección. “Porque en pocos días tengo mi boda con mis amigos y mi familia, y ahí sí usaré vestido de novia. Ahora quería llevar algo sencillo y diferente”, escribió en una historia de Instagram, confirmando así que está lista para dar el “sí, acepto” a su marido, pero ahora en su boda religiosa. La curiosidad de sus fans fue tal, que incluso quisieron saber en dónde se llevará a cabo su romántico festejo, por lo que no dudó en revelar la locación elegida para hacer de este día uno de los más inolvidables. “Será en la playa”, escribió.

Por el momento, Mariana no ha dado más detalles de los planes en torno su próxima celebración, aunque sí ahondó en los pormenores de su enlace civil, del cual compartió algunas fotos en redes en días pasados, un instante en el que solo contaron con la presencia de sus más cercanos. “Solo fue con la familia directa, una celebración íntima y hermosa”, dijo la estrella, quien luego fue cuestionada sobre lo que más recuerda del día en que se convirtió legalmente en esposa de Jonathan. “De verdad que todo, cada momento fue inolvidable. Hay nervio, emoción y todo al final sale perfecto”, dijo, feliz de que todo haya salido en orden.

Mariana también confesó que si bien su boda civil estaba planeada para otra fecha, pudo tener todo listo para que las cosas marcharan conforme a los planes, aunque no explicó las razones detrás de esa situación. “La idea era hacerla en noviembre. Tuvimos que moverla y por el tiempo terminé organizando todo en dos semanas, pero ya tenía listos los papeles de el civil, que eso a veces es tardado”, dijo en otra de sus publicaciones. Recordemos que el 5 de febrero, la estrella de 34 años dio vistazos de los preparativos así como de su camino a la iglesia, en donde posó junto a su marido de lo más enamorada, sellando este capítulo con un beso.

¿Tiene planes de ser mamá?

En confidencia con sus fanáticos, Mariana también expresó su postura sobre la maternidad, luego de que un usuario le preguntara si entre sus próximos planes estaba la idea de tener un bebé. Fue así como con toda claridad despejó esta duda. “Sí, pero vamos paso a paso…”, dijo en las primeras líneas, para luego especificar más sobre su comentario, haciendo partícipe a su esposo al mencionarlo en su respuesta. “Pasando la boda y luna de miel, planeamos, ¿o no? @jnienow”, escribió la guapa actriz, siempre cercana a su público, que a lo largo de los días le ha hecho llegar un sinfín de felicitaciones ante este nuevo comienzo en su vida amorosa.

