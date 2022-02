Niico, hijo de Ludwika Paleta, comparte cómo vive los días con Covid

Gracias a su pasión por la música y a su carisma, Niico, hijo de Ludwika Paleta y Plutarco Haza, ha logrado conformar una comunidad de seguidores en redes sociales, por esa razón no resulta extraño que en más de una ocasión el joven de 22 años comparta detalles de lo que ocurre en su vida personal. Esta vez, Niico, como también es conocido, se tomó el tiempo para poner al tanto a sus fans al revelar que se encuentra contagiado de Covid-19, una situación que por fortuna ha podido llevar sin contratiempos. Así mismo, se ha dejado ver bastante animado en varias de sus publicaciones, manteniéndose muy activo durante estos días, aunque tomando las medidas de precaución necesarias.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Fue a través de sus historias en Instagram que Niico inició una dinámica de preguntas y respuestas con los usuarios, quienes quisieron saber cómo ha llevado la cuarentena y en qué tipo de actividades se ha ocupado. “Comiendo mucho, haciendo ejercicio…”, dijo en uno de los clips, confesando que incluso ha estado muy pendiente de las redes, por lo que de manera simpática dijo: “Alguien quíteme el internet porque he estado haciendo demasiados TikToks”, explicó, dando muestra de la mucho que disfruta mantener la cercanía con los seguidores, quienes están muy pendientes de cada una de sus publicaciones en las plataformas.

De inmediato, el joven de 22 años reveló en otra de las preguntas que se encuentra contagiado de Covid, confirmando que tampoco se trata de la primera vez que hace frente al virus. Lo cierto es que más allá de esta circunstancia todo ha marchado sin complicaciones, a excepción de los leves malestares que lo pusieron en alerta. “Tuve Covid en junio. De hecho, se me quitó el gusto y el olfato como cuatro días, pero igual asintomático, igual que esta vez, gracias a Dios…”, aseguró sobre esta situación, por lo que ha tenido que ser muy precavido hasta que pueda recuperarse, por lo que ha permanecido aislado. “Pero es horrible estar encerrado…”, agregó.

VER GALERÍA

La curiosidad de sus fanáticos fue tal que quisieron confirmar cómo van las cosas en este instante para él, por lo que de manera directa lo cuestionaron sobre si ya se había librado del virus. “Bien (me encuentro). Pero no (se me ha quitado el Covid)”, dijo Nicolás, quien se dejó ver visiblemente animado. Estos días, Niico también ha aprovechado para crear contenido en redes y promocionar su más reciente trabajo musical, el lanzamiento de un tema titulado Odisea, el cual ya se encuentra disponible en YouTube, el cual ha acumulado más de 50 mil reproducciones.

Sus padres, el principal apoyo

Con tan solo 22 años, Niico ya es un joven que ha logrado demostrar que su talento no conoce límites, por lo que así como ha incursionado en la música también ha tenido la oportunidad de probar suerte en la actuación. Eso sí, sus padres siempre han estado ahí para apoyarlo de manera incondicional. “Mi mamá como que siempre quiso que yo tuviera una vida normal, o sea yo no empecé a actuar desde muy chiquito. Obviamente sí cantaba, y componía y veía películas, y siempre en la escuela estuve muy metido en todo eso, pero pues tuve una vida normal… Desde chiquito toco guitarra y estudio música. Ni el quiero estudiar cine ni el me quiero dedicar también a la música les sorprendió. Pero, aunque fuera algo que les hubiera sorprendido, pues al final me hubieran apoyado. Creo que desde su punto de vista es como ‘te apoyamos en lo que sea que te haga feliz, o sea tú has lo que te llene’…”, confesó en entrevista para Hola.com México.

VER GALERÍA