Gabriel Soto cuenta cómo el distanciamiento con su padre provocó que se convirtiera en modelo y actor

Nadie puede negar que Gabriel Soto es uno de los galanes de telenovela favoritos para el público, logro que ha sido resultado no sólo de su innegable atractivo físico, sino también de su talento, dedicación y trabajo duro. Hoy su carrera en la televisión es más que sólida, además de que ha encontrado la mejor manera de alternarla con su vida personal y crecer en ambos aspectos, prueba de ellos es que, ahora mismo mientras trabaja en su más reciente melodrama, avanza en los preparativos para su boda con Irina Baeva. Lo que muchos no saben es que el hecho de que el actor haya llegado a la industria del espectáculo fue algo totalmente fortuito y que de cierta manera fue el resultado de un distanciamiento que tuvo en su juventud con su papá. El intérprete se ha sincerado al respecto y ha hablado de cómo su vida tomó un rumbo que nunca hubiera previsto.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Con la naturalidad que lo caracteriza, Gabriel habló de sus inicios en la televisión y recordó que sus primeros trabajos no fueron de actor sino de modelo. "Empecé como modelo y relamente fueron azares del destino que me llevaron pues a lo que soy el día de hoy", contó durante una charla en el programa Montse & Joe, espacio en el que reveló qué situación provocó que cambiara totalmente su destino. "Yo estudiaba una carrera, empecé a estudiar mi carrera de economía... Y de repente tengo un distanciamiento con mi papá, digámoslo así, entonces mi papá me dice: 'Ya vas a cumplir 18 años, hazle como puedas, lo único que voy a pagar es la escuela', y dije '¿ahora qué hago?'", recordó.

Ante este panorama, en el que Gabriel iba a tener que solventar por sí solo précticamente todos sus gastos, tuvo que buscar una alternativa de trabajo. "Tenía una novia que su hermana modelaba y me llevó a la agencia de modelaje", contó. "Ahora sí que para pagarme la renta, pagarme la ropa y todo lo que no me pagaba mi papá porque te digo que tuvimos un distanciamiento, pues empecé a modelar y me empezó a ir muy bien", recordó. Estaba disfrutando ese inesperado éxito cuando intervino una persona que de alguna manera impulsó aún más su carrera. "Empecé a hacer campañas muy importantes, comerciales importantes, pasarelas, etcétera, hasta que me escoge Lupita Jones para irme al concurso de Mr Mundo", recordó, y además habló de su experiencia trabajando con la exreina de belleza. "Es divina, la verdad a mí siempre me trató increíblemente bien y creyó en mí, y depositó su confianza para representar a mi país", aseguró. El intérprete se dijo satisfecho del desempeño que tuvo en dicho certamen, pues quedó como primer finalista, algo así como el segundo lugar.

Su paso por Kairo y sus inicios en el mundo de las telenovelas

Gabriel contó cómo fue que, aquella destacada participación en Mr World contribuyó a su siguiente proyecto, ahora como integrante en una banda varonil. "Eso me ayudó muchísimo", admitió. El actor explicó que fue por el amigo de un primo que se enteró que estaban buscando alguien que supliera a un conocido galán en el grupo Kairo. "Paul (Fornat) le dijo a Toño (su primo): 'Oye, se está saliendo Eduardo Verástegui -que tenía mucha imagen en el grupo en ese entonces- necesitamos a alguien que realmente venga a suplir la imagen de Eduardo y yo venía de Mr Mundo pues caí en blandito", recordó.

Nostálgico, Gabriel contó que su etapa en dicha agrupación duró unos 5 años, tiempo en el que realizó giras dentro y fuera del país con un gran impacto entre el público. "Después, cantábamos el tema de una novela que se llamaba Mi querida Isabel y curiosamente producida por la productora con la que estoy trabando ahorita, que es Angelli Nesma y acabé de actor", comentó el intérprete, quien actualmente está trabajando en Amor Dividido, melodrama en el que comparte créditos con su prometida Irina. Soto recordó que luego de grabar la canción de la telenovela de 1996 fue que consideró prepararse como actor. "La gente me decía: '¿Por qué no te metes al CEA (Centro de Eduación Artística de Televisa)?'. Hablé con Lupita Jones, que estaba muy cercano con ella y habló con el señor (Eugenio) Cobo y me meto a Televisa al CEA a estudiar actuación y en ese momento decido dejar mi carrera de economía porque ya no podía con las dos, me quedé en sexto semestre".

El intérprete, quien es hijo único y además perdió a su mamá siendo niño, contó que pasó un tiempo para que retomara la comunicación con su papá: "Como dos años pasaron... Desde niño siempre me exigió muchísimo tanto a nivel académico... Siempre me exigía mucho y hoy en día lo agradezco", reconoció. "Creo que una de las cosas más difíciles que puede tener el ser humano y que te puede llevar al éxito es la autodisciplina, es una palabra clave", reflexionó.