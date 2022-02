¡Espectacular! Así canta Valentina Fernández, la hija menor de El Potrillo

No es secreto para nadie que, dentro del ambiente artístico en Mexico, el apellido Fernández se ha vuelto sinónimo de talento. Desde el fallecido patriarca, Don Vicente, hasta los más jóvenes de la familia han logrado destacar en la música. Alex y Camila, hijos de El Potrillo, decidieron seguir los pasos de su padre y de su abuelo, y son ahora dos exitosos cantantes. América, la otra de las mellizas de Alejandro, ha dejado claro que no le interesa incursionar profesionalmente en este ámbito, sin embargo, ha reconocido que disfruta mucho cantar como pasatiempo, y vaya que lo hace bien. Pero los hijos mayores de El Potrillo no son los únicos que tienen vena artística, pues Valentina, la menor de todos, ha demostrado que también tiene todo para triunfar como cantante. Fue con motivo del cumpleaños número 20 de la jovencita, que su orgulloso papá quiso felicitarla compartiendo algunos momentos especiales junto a ella, revelando así aquel instante en el que se paró frente al micrófono e hizo una espectacular interpretación. "Feliz día a uno de mis pequeños recordatorios del por qué la vida vale la pena ser vivida todos los días al máximo. Sé feliz. Sé plena. Y sé tú por sobre todas las cosas. Eres perfecta tal y como eres. Feliz cumpleaños. Por los años que nos queden y las vidas que nos falten. ¡Te amo!", escribió Alejandro junto al video en el que Valentina se lució cantando un tema de Alicia Keys; haz click abajo para verla.

Loading the player...