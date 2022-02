En medio de su duelo, Ana Victoria dedica un conmovedor mensaje a su padre, Diego Verdaguer

Desde pequeña, Ana Victoria, hija de Diego Verdaguer y Amanda Miguel, mantuvo estrecha cercanía con su padre, quien falleció el pasado 27 de enero en la ciudad de Los Ángeles. A raíz de ese lamentable episodio la joven cantante no solo se ha tomado el tiempo para abordar los rumores en torno al deceso del cantautor, sino también para rendirle sentidos homenajes en los que le reitera el infinito cariño que le tiene, mismo que ha trascendido más allá de lo terrenal. Esta vez, la intérprete manifestó el enorme vacío que la invade ante la realidad por la que transita, una ausencia en la que los recuerdos junto a su progenitor son sus más preciados tesoros, por lo que ha querido compartir con sus seguidores una profunda dedicatoria.

Con el corazón en la mano, Ana Victoria expresó su sentir dejando ver cómo han sido para ella estos días de duelo, en los que ha valorado más que nunca cada instante en que disfrutó junto a Diego, quien tenía 70 años al momento de su muerte. “Jamás me imaginé vivir sin tu ternura cerca. Cuando te tenía tan a la mano cómo te disfruté. Pero me destroza pensar que estos momentos ya no se repetirán en este plano que compartimos terrenalmente, tan armoniosamente siempre…”, escribió en las primeras líneas de su publicación en redes sociales, espacio en el que ha recibido todo el apoyo de sus fieles seguidores, siempre pendientes de lo que ocurre en torno a la familia del ídolo musical, que forjó una exitosa carrera a lo largo de varias décadas tras haber dejado su natal Argentina para probar suerte en México.

Para hacer más emotivo este detalle, Ana Victoria ilustró sus palabras con un clip de algunos segundos en el que se deja ver abrazando a su papá, como muestra del enorme afecto que los mantuvo unidos. “Creo que eso siempre fue lo más poderoso de nuestra hermosa relación profunda y sin igual (papá/hija): la armonía y paz que nos provocábamos el uno al otro. Y bueno qué decir de esos abrazos…”, continuó la cantante, que apenas en noviembre pasado tuvo la dicha de convertirse en mamá de un pequeño al que llamó Lucca, y que por cierto se convirtió en la adoración de Diego.

Finalmente, la intérprete dijo sentirse feliz del tiempo en que ella y su padre escribieron una historia tomados de la mano, un lazo afectivo en el que prevaleció el respeto, el cariño y sobre todo la admiración por su progenitor, quien se distinguió por ser un hombre muy apegado a su familia. “Al menos tengo mi conciencia tranquila porque nunca desperdicié ni un momento contigo. Siempre te valoré y supe lo especial que eras, y en la continuación de tu energía seguirás siendo. Todo lo bello de ti vive en mí poderosamente. Descansa en paz, Diego Verdaguer”, dijo Ana Victoria enteramente orgullosa.

La reacción de Amanda Miguel a las palabras de su hija

Como era de esperarse, Amanda Miguel se mostró conmovida ante lo escrito por Ana Victoria, enviando a su primogénita palabras de aliento, reiterando además el importante lugar que Diego ocupó en sus vidas. “Cuánto lo siento, mi amor. Él era irremplazable, único en nuestras vidas. Una ternura”, dijo la cantante de temas como Mi Buen Corazón, que también ha sido muy transparente al referirse a la muerte de quien fuera su esposo por más de cuatro décadas, dedicándole sentidos mensajes días después de su partida. Mientras tanto, los allegados a Verdaguer ya preparan todo para rendirle un emotivo homenaje al cantautor, ahora con la celebración de una misa el próximo 13 de febrero en la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México.

