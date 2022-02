Por qué Eugenio Derbez no va a ir a los Oscars y qué mexicanos sí podrían asistir

Como ya se ha vuelto una tradición en los Oscars, este 2022 nuevamente hay mexicanos dentro de la lista de nominados o involucrados en las producciones que han sido consideradas para llevarse una estatuilla dorada a casa. Uno de ellos es Eugenio Derbez, protagonista de la película CODA, la cual está nominada dentro de tres categorías, incluyendo la de Mejor Película. Como era de esperarse, el actor está que no cabe de emoción, pues sin duda este ha sido un proyecto muy especial para él y al cual le puso todo su empeño. Sin embargo, a pesar de lo que significado estas nominaciones y de que su trabajo se vea reconocido a través de ellas, Eugenio ha confirmado que no asistirá a la gala que se llevará a cabo el próximo 27 de marzo en el Dolby Theater de Los Ángeles, una noticia que sin duda ha entristecido a sus fans, quienes esperaban verlo triunfar en la entrega de premios más importante del cine internacional en compañía de todo su equipo de trabajo.

Fue durante una charla con el programa Hoy que el también comediante explicó las razones por las que no podrá asistir a la entrega de los Oscars de este año, una gala en la que anteriormente ha fungido como presentador y de la que incluso a sido parte de los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, la cual se encarga de elegir a los nominados y a sus ganadores. “No voy a poder ir en esta ocasión justamente porque estoy filmando una película y me invitaron, pero se me conflictúa con la filmación y es una película que no se pude mover a otra fecha, entonces desgraciadamente no voy a poder estar ahí físicamente porque voy a estar filmando, pero bueno, estaré ahí de corazón”, reveló el intérprete un tanto triste, aunque ilusionado.

De lo más emocionado, Eugenio Derbez reveló cómo fue que se enteró de las nominaciones al Oscar de la película en la que también ha sido productor. “Me levanté a las cinco de la mañana, porque nos pusimos de acuerdo con todos los actores de CODA y la directora de ver las nominaciones juntos y con la maravillosa noticia de que tenemos tres nominaciones: Mejor Actor de Reparto, Mejor Guión Adaptado y el premio mayor Mejor Película”, comentó con una gran sonrisa dibujada en su rostro.

A pesar de que CODA ha tenido una muy buena recepción entre el público y la crítica, el actor aseguró que esta película la hicieron sin pensar en premios o el reconocimiento de las grandes élites de la cinematografía, pues la intención era llevar el mensaje de inclusión y empoderamiento a todo el mundo, algo que seguro sucederá luego de estas nominaciones. “A mí no me gusta futurear porque del plato a la boca se cae la sopa. Nunca quise tener ninguna expectativa, pero la verdad es que la película fue ganando muchos premios, de hecho, también está nominada para los BAFTA, que son los Oscares británicos, estamos en los SAG Awards... Estamos muy contentos por la reacción del público porque es una película hermosa, ojalá nos den una segunda corrida en cines”, compartió.

¿Quiénes son los otros mexicanos que están nominados al Oscar este año?

Además de Eugenio, este año Guillermo del Toro vuelve a los Oscars con la nominación de la película Nightmare Alley (en México el Callejón de las almas perdidas), de la cual es director y productor, por lo que el tapatío podría llevarse a casa su tercera estatuilla dorada. Por otro lado, el mexicano Carlos López Estrada, quien es hijo de la productora Carla Estrada, también se ha llevado una nominación al Oscar por la película de Disney Raya y el último dragón, la cual está considerada dentro de la categoría de Mejor Película Animada.

