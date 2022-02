La romántica serenata con la que Alex Fernández sonrojó a Paola Rojas

Sin duda alguna, Paola Rojas es poseedora de una personalidad encantadora. Algo que le ha servido mucho para llevar a cabo su labor como periodista, pues siempre hace sentir cómodos a todos sus invitados o entrevistados, logrando cumplir con su misión informativa. Claro ejemplo fue la reciente visita de Alex Fernández al foro de su noticiario matutino, a donde el cantante asistió para promocionar su reciente sencillo titulado Muchachita. Como era de esperarse, la canción puso a bailar a todos en el lugar, incluida a Paola y a su fiel compañera de programa Odalys Ramírez, quienes al escuchar cantar al hijo de Alejandro Fernández, no se resistieron a su ritmo. Además, detrás de cámaras, Paola se dejó ver de lo más feliz y emocionada por tener al joven artista de invitado en su programa, pues incluso Alex le dedicó una linda serenata a la comunicadora, quien encantada se dejó consentir con la voz del heredero de los Fernández, quien no dudó en cantarle de lo más inspirado un pedacito de su nueva canción. “Aunque ya no soy #muchachita me encanto la nueva canción de Alex Fernández”, expresó Rojas en sus redes sociales . Da play al video y no te pierdas de la serenata más especial de Paola Rojas.

