Fer, la porrista número uno de su papá, El Canelo

Su fuerte es el boxeo, pero cuando se trata de ayudar, Saúl El Canelo Álvarez echa mano de su otro gran talento deportivo para ayudar: el golf. Este fin de semana, el tapatío participó en un torneo benéfico realizado en Estados Unidos, una justa en la que contó el apoyo incondicional de sus dos mujeres, su esposa, Fernanda Gómez y su pequeña hija Fer, quien se convirtió en la porrista número uno de su famoso papá. Durante los 18 hoyos que recorrió durante más de 6 horas y media, la niña acompañó a El Canelo y con besos y abrazos le estuvo deseando suerte en esta competencia con una buena causa.

A través de su cuenta de Instagram, la esposa del también golfista compartió varias conmovedoras instantáneas de El Canelo y de su pequeña hija quien robó cámara cada que buscaba acercarse a su papá, durante el torneo. Entre las imágenes que más destacan es una en la que aparece Fer presumiendo su estiloso atuendo que eligió para echarle porras a su papá: una sudadera rosa de Balmain, unos leggins con estampado floral, una gorra blanca con la leyenda ‘No golf, no like’ y una de sus lujosas bolsas que usa desde que era muy pequeña. En la foto, la niña aparece muy sonriente, con el espectacular paisaje del campo de golf como telón de fondo.

En otra imagen, Fernanda Gómez mostró un tierno abrazo que le dio Fer a su papá antes de comenzar el torneo. Según reveló el propio Canelo, para él es muy importante contar con la compañía de su esposa y de su hija es muy importante: “Que me venga a apoyar para mi representa mucho y me ayuda muchísimo el apoyo de mi familia”, comentó el boxeador para las cámaras del programa de Telemundo Al Rojo Vivo. En esta entrevista, contó de dónde nació el gusto por el golf: “A mí no me llamaba mucho la atención el golf, pensaba que era un deporte muy aburrido, pero la verdad es muy entretenido, es un deporte que te reta mucho a ti mismo”, reconoció.

Es tal el gusto que tiene por el golf que ha aplicado la misma disciplina que imprime en el boxeo para ir puliendo su técnica y aprendiendo cada día más: “Es muy difícil, por eso empecé, porque me gustan los retos y quiero mejorar”, confesó. Durante esta charla, El Canelo aprovechó para recordar al gran Vicente Fernández con quien tuvo una amistad muy estrecha, de hecho, confesó que, antes de que sufriera la caída que lo tuvo internado hasta el día de su muerte, se comunicó con él: “Muy triste, de hecho, tres días antes de que lo metieran al hospital me había hablado por Facetime. La verdad es que me dio mucha tristeza, pero solo Dios sabe y nos dejó un gran recuerdo y legado a todos los mexicanos”.

Fer, la niña de papá

Tras esta noble participación en el campo de golf, Canelo disfrutó de un fin de semana al lado de su hija Fer quien, luego de la competencia, no se le quiso despegar: “Yo quiero estar con mi papi”, escribió el boxeador como descripción de una imagen donde se le ve al lado de su pequeña hija a quien vimos tan estilosa como papá, luciendo un conjunto de pants de Dolce & Gabbana. La tierna imagen del tapatío y de su hija causó reveló entre sus seguidores que, hasta el momento, le han dado más de 600 mil likes y un tierno comentario de Fernanda Gómez quien dejó un emoji de corazón en los comentarios.