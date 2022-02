'Me esfuerzo por ser la mamá que mereces', Fernanda Castillo a su hijo Liam

A pesar de que Fernanda Castillo siempre ha sido muy discreta con su vida privada, desde que llegó a su vida el pequeño Liam, fruto de su relación con Erik Hayser, la actriz se ha vuelto un poco más abierta al respecto, por lo que a través de sus redes sociales suele compartir con sus seguidores algunos de los instantes más especiales que vive como madre al lado de su bebé, así como las emotivas reflexiones sobre su experiencia con la maternidad, una faceta de su vida con la que se siente encantada y en la que ha ido descubriendo rasgos de su personalidad que antes no conocía. Tal y como lo hizo recientemente, cuando Fernanda compartió un emotivo mensaje dedicado a su hijo, en el que además de expresar el gran amor que tiene por él, habló de la forma en la que enfrenta este gran momento y de lo importante que es para ella desempeñar el mejor papel en la vida de su pequeño.

A través de su perfil de Instagram, Fernanda compartió unas lindas postales en las que se le puede ver recostada junto a su pequeño, la actriz compartió una reflexión en la de una forma muy especial se refirió a la tierna etapa de vida que comparte al lado de Liam y de lo que espera poder enseñarle a su hijo a través de sus experiencias de vida. “Cada día, desde que existes, me esfuerzo por ser la mamá que mereces, Liam”, expresó la intérprete en las primeras líneas de su mensaje. “Seguro voy a equivocarme mil veces y otras tantas no sabré cuál es el camino correcto. Trataré de no perder la paciencia, pero pasará, trataré de no heredarte mis miedos, pero puede que se cuelen. Trataré siempre ser la mejor versión de mi para ti”, agregó.

La actriz continuó con su mensaje ahora de todo lo que ella desea transmitirle a Liam a través de la crianza, mostrándose ilusionada por verlo crecer y ser testigo del gran ser humano que llegará a ser. “(Quiero) Hacerte valiente, pero sobre todo libre, enseñarte las cosas más importantes de la vida para que te conviertas en un buen ser humano y un buen hombre. Guiarte, contenerte, acompañarte y un día soltarte para que vueles (voy a tener que ir trabajando en eso desde ahorita)”, finalizó con cierta nostalgia.

‘Ser mamá es lo más extraordinario que me ha pasado’

Sin duda alguna, la maternidad ha sido una experiencia por demás enriquecedora para Fernanda Castillo, quien tras dar a luz a su pequeño Liam no ha hecho más que entregarse por completo a esta nueva faceta de su vida. A través de sus redes sociales, la actriz ha decidido compartir parte de esta alegría que la envuelve con todos sus seguidores, así como las reflexiones más profundas a las que ha llegado conforme se ha ido descubriendo y conociendo como madre.

Tal y como lo hizo hace unos meses, cuando a través de su perfil de Instagram se mostró emocionada ante el momento de vida por el que atraviesa, mostrándose orgullosa de su labor como madre. “Ser mamá es lo más extraordinario que me ha pasado”, expresó emocionada al inicio de su mensaje. “Es magia y dolor. Es transformación y paz. Es maravilloso, pero todo menos fácil. Es morir y que nazca otra persona. Es superar mis miedos, quiera o no, porque hay alguien que me necesita”, compartió. “Es no tener el control (que cómo cuesta). Soltar y a la vez abrazar a alguien con todas tus fuerzas. Es desfallecer de sueño hasta que llegas a una cuna y te sonríen. Es frustración y culpa. Es besos y que alguien pequeñito agarre tu mano. Es perderte de cosas y tenerlo todo. Es amar a lo grande y llorar sintiéndome chiquita”, agregó emocionada.

