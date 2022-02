Arath de la Torre sobre la muerte de su padre: 'Ni siquiera tuve tiempo de despedirme'

Dispuesto siempre a hablar de su vida personal, Arath de la Torre se ha sincerado recientemente sobre la situación emocional por la que atraviesa tras la muerte de su padre, la cual ocurrió a finales del 2021, al parecer, de manera inesperada. Y es que para el presentador de Hoy, esta situación lo ha sumido en una tristeza muy profunda, pues además de lo doloroso que ha sido afrontar la ausencia física de su papá, aún no logra entender del todo la razón de su partida, por lo incluso se dijo destrozado.

Fue durante una charla que sostuvo con la revista TVyNovelas que el actor habló de cómo ha enfrentado estos días de duelo tras la partida de su progenitor, un tema que surgió luego de que el intérprete hablara de la depresión que le ha sido diagnosticada desde hace algunos años y la cual ha logrado superar gracias al tratamiento que ha llevado y a la ayuda psicológica que ha recibido. “Mi padre acaba de fallecer, y es curioso porque yo veo a los cantantes y los que son hijos de grandes artistas, y los veo llorando y sufriendo, son figuras públicas y lloran frente a las cámaras, se desahogan, y aunque mi padre no era famoso, era mi papá, y estoy igual de destruido que ellos. Sin embargo, tengo que llegar al foro, sonreír y decir que todo está bien, cuando por dentro estoy hecho pomada”, dijo el actor.

El también comediante comentó que la muerte de su padre fue tan repentina, que no tuvo la oportunidad de despedirse de él, algo que sin duda ha hecho más doloroso su duelo. “La verdad, ni siquiera tuve tiempo de despedirme de mi papá, fue todo tan rápido… Afortunadamente el duelo no me ha llevado a la inmovilización, y la depresión tampoco lo hizo, eso quiere decir que soy una persona productiva, pero sí es un dolor inexplicable”, expresó el intérprete.

Arath reveló que, pese al dolor que vive por la partida de su papá, ha logrado sobrellevar el duelo con ayuda de su familia y su trabajo, por lo que se mostró optimista al respecto. “Sí, estoy triste, y la verdad, no creo superarlo nunca; los recuerdos, las palabras y saber que ya no está, todo eso me duele, me duelen mis hermanos y mi madre, que quedó sola, viuda, pero todos juntos somos una familia y seguramente vamos a salir adelante.

La gran lección que recibió de su padre

En medio de sus días de duelo, el actor ha reflexionado sobre el legado que le dejó su padre, así como las lecciones de vida que recibió de parte de él, algo que sin duda le ha servido para sobrellevar el dolor que siente ante la ausencia de su progenitor y superar las horas más oscuras de su vida. “Estoy muy triste, mi papá era ejemplar, nunca se vencía de nada, y pese a su enfermedad siguió adelante y no se quejaba a pesar de estar ciego, eso para mí es un ejemplo grande de una persona que está hecha de otra cosa. Mi padre me dejó un gran legado, siempre me decía: ‘Hijo, no te dejes vencer por nada y por nadie, mírame a mí, cómo estoy y sigo adelante. ¡No hay pretextos!’”, finalizó conmovido.

