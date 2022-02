La sentida despedida de Lucero a una de las personas más importantes de su carrera

Sin duda alguna, para Lucero, la música ranchera ha sido fundamental para consolidarse como una de las cantantes más reconocidas de México a nivel internacional. Y es que la también actriz se ha convertido en una embajadora de la música mexicana gracias a su carisma, talento y pasión a la hora de interpretar la música de su país, algo que se ha visto reflejado en todos los discos que la intérprete ha grabado bajo este género, lo que sin duda le ha valido el reconocimiento de millones de personas en el mundo. Sin embargo, la carrera de Lucero no hubiera sido la misma sin las canciones del legendario compositor Rubén Fuentes -autor de canciones como La Bikina, El son de la negra y Cien años-, quien le daría a la cantante algunos de sus más grandes éxitos, todos ellos escritos especialmente para ella. Es por eso que tras confirmarse el fallecimiento del artista a los 95 años, la cantante no ha dudado en dedicarle un merecido homenaje a través de sus redes sociales.

Fue a través de su perfil de Instagram donde Lucero dedicó unas sentidas palabras de despedida para quien dijo, fue uno de sus grandes maestros artísticos, aprovechando la ocasión para exaltar su legado y enviar sus condolencias a la familia del compositor. “Buen viaje maestro Rubén Fuentes. Siempre te recordaré y te presumiré en el mundo entero. Gracias por tus canciones, ¡gracias por seguir existiendo en nuestros corazones eternamente! Abrazo con todo mi amor a tu familia y amigos”, expresó la cantante sumamente conmovida.

La también actriz continuó con su mensaje recordando cómo fue que pudo conocer a Rubén Fuentes, mostrándose agradecida por haber tenido la oportunidad de trabajar de su mano. “Compartí inolvidables momentos con este maravilloso hombre, pues tuve la inmensa fortuna de que me produjera cinco álbumes de música ranchera. Recuerdo con tanto cariño su sentido del humor tan especial, su talento, su manera de hablar, su ecuanimidad, su cariño, sus consejos, sus anécdotas, su presencia y tantos detalles que lo hacían inigualable”, destacó la intérprete.

Además, Lucero se mostró de lo más orgullosa de haber tenido la fortuna de grabar algunas canciones que el artista escribió especialmente para ella. “Compartimos básicamente en los estudios de grabación, mientras dirigía mi voz, escuchando canciones que escribió especialmente para que yo las cantara como Cariño De Mis Cariños, que es de las más lindas que he grabado. ¡Antojo! y Corazón Lastimado en coautoría con su amada Isabel y tantos detalles más”, compartió. “Soy tan afortunada y me siento tan orgullosa de haber compartido con él, de haberlo conocido, de haber sentido su cariño y de aprenderle tantas cosas. Mi maestro, mi guía musical en las canciones de México, mi mentor con quien estaré siempre profundamente agradecida. Su talento y la producción de esos álbumes rancheros fueron un parteaguas en mi carrera, el comienzo de muchos éxitos de la mano de él y del público a través de un recorrido bellísimo por la música regional mexicana que don Rubén me regaló”, agregó emocionada.

Las palabra de Rubén Fuentes para Lucero

Conmovida ante la partida del artista, la cantante no dudó en compartir un mensaje que en el pasado don Rubén le dedicó y en el cual le hizo una linda confesión. “Su escrito dejó una huella muy especial en mí, dice así: ‘He trabajado como productor, arreglista o compositor, prácticamente con todos los cantantes más grandes y famosos de México y algunos del extranjero; sin embargo, dos de ellos han logrado que el trabajo deje de serlo para convertirse en diversión… satisfacción… gusto y ganas de que no terminara nunca. Pedro Infante y tú ¡Lucero!, me han regalado ese orgullo’”, detalló la actriz, finalizando con un último adiós de lo más emotivo. “Que descanse en paz nuestra gloria de la música mexicana, nuestro icono y estandarte, quien ha llevado a México por el mundo con sus composiciones, sus canciones, sus arreglos musicales y producciones”.

