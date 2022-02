Amanda Miguel recuerda a Diego Verdaguer con un nuevo mensaje: 'Gracias por el amor y cuidado que siempre nos diste'

A poco más de una semana de la muerte de Diego Verdaguer a consecuencia de las severas secuelas que le dejó el Covid-19, continúan los homenajes para el famoso intérprete de canciones como Volveré y Ámame una vez más de parte de quienes tuvieron la fortuna de convivir con él y de conocerlo más allá de su vida de la fama. Tal es el caso de Amanda Miguel, la mujer con la que el artista vivió un idílico romance, fuera y dentro de los escenarios, por más de 30 años, quien a lo largo de estos difíciles días no ha dejado de recordar su vida al lado de su amado Diego y de resaltar su legado artístico y humano, algo que ha quedado en claro en su última publicación en redes sociales, medio que ha servido para acercarse a sus fans de manera más personal y por el cual le han hecho llegar a ella y su familia sus muestras de apoyo y solidaridad.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue a través de su perfil de Twitter donde la intérprete de Él me mintió compartió un nuevo mensaje dedicado a Verdaguer, en el que además de resaltar sus virtudes, lo recordó como un hombre entregado completamente a quienes más quería. “Tu familia, tu público, tus amigos, colaboradores y seguidores te recordaremos con esa actitud positiva y tu sonrisa ante la vida, un verdadero ejemplo de vida y superación, excelente esposo padre hijo y abuelo. Gracias por el amor y cuidado que siempre nos diste a todos”, expresó Amanda conmovida junto a una fotografía del cantante, en la que se le puede ver de lo más sonriente y lanzando un saludo.

Amanda ha compartido este mensaje, tan solo unos días después de haber roto el silencio tras la muerte de Diego Verdaguer, un instante en el que la cantante dejó salir sus más profundos sentimientos, refrendando todo el amor que tiene por él a pesar de que ya no está físicamente a su lado. “Mi ángel, el único amor de mi vida. Me regalaste tu vida y tu ternura, fuiste mi maestro, mi confidente, mi socio y lo que más he amado en esta vida”, escribió la cantante de origen argentino en las primeras líneas de su post, en el que no escatimó en adjetivos con tal de exaltar las grandes cualidades de su marido. “Fuiste un gran padre, un hijo agradecido y amoroso, nos diste todo a todos, fuiste un amado amigo...”, agregó.

VER GALERÍA

Conmovida, Amanda admitió lo difícil que será para ella aprender a sobrellevar la ausencia de Diego, sin embargo, se dijo esperanzada en volver a encontrarse con él en algún momento. "Hoy no sé cómo vivir sin tu hermosa presencia, tu amor y estética en nuestros próximos días. Iluminaste los caminos de todos con tu verdadero ejemplo de vida, entrega y amor", expresó la madre de Ana Victoria. "Deseo volver a encontrarte pronto en donde te hayas ido seguramente sin querer, porque nos dijiste que nunca te irías… Tu esposa, tu amor incondicional, para siempre", finalizó.

Ana Victoria aclara los rumores sobre la partida de su padre

Tras la muerte de Diego Verdaguer se comenzaron a difundir algunas versiones que apuntaban a que el intérprete había decidido no vacunarse, algo que habría permitido el agravamiento de sus síntomas y su posterior muerte. Al respecto, su hija Ana Victoria quiso aclarar todos estos rumores y a través de una historia de Instagram en donde se refirió a este tema: “Nuestra agente de relaciones públicas no mintió. Existe un certificado de vacunación. Lo menciono por las confusiones que se crearon el día de hoy. Lo más importante es que desde el cielo nos sigue cuidando y llenando de luz. Te extrañamos tanto, papá”, expresó la cantante.

VER GALERÍA