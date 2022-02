Kanye West vuelve a la carga y se lanza nuevamente en contra de Kim Kardashian

En medio del proceso de divorcio que enfrentan Kim Kardashian y Kanye West, la expareja se ha visto envuelta en un intenso intercambio de declaraciones a lo largo de los últimos días, el cual se ha extendido hasta este fin de semana, pues ha sido el rapero quien no ha dado tregua a su ex con sus señalamientos, a pesar de que la misma Kim le ha pedido de forma pública terminar de una vez por todas con los ataques en su contra. Y es que ha sido este domingo cuando Kanye ha vuelto a la carga con una serie de mensajes en los que se ha ido con todo en contra de la socialité y su familia, todo porque no han logrado ponerse de acuerdo en los temas relacionados con la custodia y cuidado de los cuatro hijos que comparten, pues recordemos que en más de una ocasión el artista ha señalado a su ex y a todo su clan de no dejarle ver y convivir con sus pequeños, algo que finalmente explotó cuando el rapero compartió indignado en redes sociales una captura de pantalla en la que se podía ver a su hija North en un video de TikTok, lo que le pareció inapropiado al músico para una niña de la edad de su hija.

A través de su perfil de Instagram, Kanye lanzó una serie de mensajes, escritos en su mayoría en mayúsculas, en las que ha hecho delicados señalamientos en contra de Kim y su familia, asegurando que en más de una ocasión lo han incluso criminalizado por acciones que el considera naturales. “El día de ayer, Kim me acusó de mandarla matar, así que déjenme ver cómo están las cosas. Ruego por ir al cumpleaños de mi hija y me acusan de estar drogado, quiero jugar con mi hijo, me llevo mis historietas de Akira y me acusan de robar, y ahora me acusan de querer matarla. Estas ideas pueden hacer que alguien vaya a la cárcel. No jueguen así con las vidas de los hombres negros”, escribió.

En sus mensajes, el cantante retomó el episodio que vivió hace unas semanas, cuando acusó a las Kardashian-Jenner y en especial a la madre de sus hijos de impedirle ser parte de la fiesta de cumpleaños de su hija Chicago, por lo que incluso le ocultaron la locación en la que se realizaría el festejo. Además, detalló que, a lo largo de las últimas semanas, ha mantenido contacto con algunos familiares cercanos a Kim para hablar del tema del cuidado de sus hijos. Sin embargo, termina diciendo que algunos de ellos lo han engañado o le han pedido favores para ellos, como Yeezys nuevos para sus hijos.

Hasta el momento Kim Kardashian no se ha manifestado en referencia a estas últimas declaraciones de su ex. Sin embargo, ella ya había fijado una postura respecto a las declaraciones de Kanye en un comunicado que compartió hace unos días a través de su perfil de Instagram, en donde alzó la voz y se defendió de los constantes ataques que Kanye ha lanzado en su contra en diferentes ocasiones. “El divorcio es suficientemente difícil para nuestros hijos y la obsesión de Kanye de tratar de manipular nuestra situación tan negativa y públicamente también está causando más dolor a todos. Desde un inicio no he querido nada más que una relación co-parental sana y de apoyo, porque es lo que es mejor para nuestros hijos y me entristece que Kanye continúe haciéndolo imposible a cada paso”, se pude leer en una parte de la misiva que compartió Kim, dejando en claro que está haciendo todo lo posible por mantener sus asuntos en privado por el bienestar de sus pequeños.

Kanye borra sus mensajes

Tras unas horas de estar en línea, Kanye finalmente borró todas sus publicaciones de Instagram en las que señalaba de cosas bastante serias a Kim sin dar mayor explicación. Sin embargo, TMZ ha reportado que la tarde de este domingo el rapero y diseñador de modas pasó todo el día en compañía de sus cuatro hijos. De hecho, fue visto en lo que parece ser un servicio religioso en Los Ángeles conviviendo con sus retoños sin la presencia de algún miembro del clan Kardashian-Jenner.

