Aislinn Derbez habla conmovida de la personalidad de su hija: 'Es una tormentita'

Además de ser una excelente actriz, Aislinn Derbez también es una madre completamente entregada. Y es que desde el momento en el que supo que se convertiría en mamá, la actriz se volcó completamente a su maternidad, dedicándole gran parte de su vida al cuidado de su pequeña Kailani. Y aunque actualmente asume la maternidad como algo cotidiano, lo cierto es que para la también empresaria también ha sido todo un reto, el cual ha asumido con total entereza y sabiduría con ayuda incluso de su pequeña hija de tres años, quien no deja de maravillarla con su encantadora personalidad y con las lecciones de vida que a diario aprende a través de su pequeña.

Así lo reveló la bella actriz durante una emotiva entrevista que sostuvo con su hermano Vadhir en el programa Sale el sol, en el que con total apertura habló de los momentos de su vida que más la han marcado y de lo especial que ha sido descubrir la maternidad al lado de Kailani. “(Mi hija) es una niña que tiene un carácter muy interesante, es rebelde, qué tal su rebeldía…”, dijo entre risas y visiblemente conmovida. “Es la niña más empoderada, tiene una determinación… es como una tormentita, pero estoy tan orgullosa de que sea así”, agregó.

En ese mismo sentido, la hija de Eugenio Derbez habló de todo lo que ha aprendido a través de su experiencia como mamá y de la forma en la que Kailani le ha cambiado la vida para siempre. “Los hijos siempre son nuestros maestros. Ella ha sido una maestra que me ha empujado a romper todas mis zonas de confort, me ha empujado a salir y decir: ‘a ver mamá, de qué estás hecha porque te voy a poner a prueba’”, señaló la protagonista de películas como Hazlo como hombre. “Me ha puesto a prueba desde que me embaracé, en todos los sentidos, y fíjate que yo al principio sí la sufrí, era así como: ‘por qué tiene que ser tan complicado, por qué tiene que ser tan difícil’, y ahorita ya lo disfruto tanto, ya ahorita es como de: ‘qué bueno que me puso esas pruebas’, porque ha sacado la parte más guerrera, la parte más fuerte, me ha enseñado de qué estoy hecha y todas mis facetas”, agregó.

Aislinn admitió que a pesar de que sabe que está haciendo un buen trabajo con Kailani, a diario se toma un momento para reflexionar sobre todo aquello que vive al lado de su pequeña, algo que ve como una nueva oportunidad para identificar sus áreas de oportunidad y trabajar en ellas. “Siempre todas las mamás tenemos esta culpa de todos los días sentirnos de: ‘¿estaré siendo buena mamá?’ y es fuerte. Pero yo al contrario, a mí me da emoción, porque todos los días claro que hago algo que digo: ‘esto no debí haberlo hecho, esto pude hacerlo mejor, pude haber reaccionado mejor, pude haberlo explicado mejor’, pero es padrísimo porque todos los días me voy la cama de esta sensación de: ‘mañana tengo otra oportunidad de hacerlo mejor’, y me emociona”, expresó conmovida.

El reconocimiento de Vadhir a su hermana

Durante una parte de la charla, Vadhir Derbez interrumpió a su hermana para hacerle saber lo mucho que la admira como mujer y como madre, algo que dijo, espera aprenderle para cuando llegue su momento de enfrentarse a la paternidad. “Te admiro muchísimo, porque las veces que estoy contigo y veo que cómo lidias, porque cualquiera tiene al niño que está feliz y esta riéndose, y pues qué fácil, pero te he visto en los momentos más densos con ella, donde te falta sueño, te faltan cosas, el peor humor posible, y aún así tienes la paciencia y la sabiduría de ir con tu hija de explicarle, de seguir el camino correcto… Y que padre que tengas eso y te lo admiro. Te veo y qué padre que como mamá estés logrando reencontrarte y descubriendo un lado nuevo y muy bonito”, expresó el intérprete.

