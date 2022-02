'Encontré a la princesa de mi cuento...', Eugenio Derbez celebra 10 años de su compromiso con Alessandra Rosaldo

Sin duda alguna, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo han hecho de su historia de un verdadero cuento de hadas, pues a pesar de las altas y bajas que han tenido a lo largo de su relación, ambos han logrado construir un sólido matrimonio y una hermosa familia al lado de su pequeña Aitana. Y es que no podría haber sido de otra forma, pues fue justo así como comenzó su historia: Eugenio convertido en un príncipe azul buscando conquistar a su princesa. Algo que la pareja recientemente recordó por todo lo alto al celebrar el aniversario número 10 de su compromiso, una ocasión en el que el comediante hizo gala de su ingenio y creatividad y sorprendió a su entonces novia con todo un espectáculo digno de una comedia romántica.

A través de su perfil de Instagram, Eugenio recordó esta fecha tan especial para él con un video del momento en el que convertido en un príncipe azul montado en su noble corcel blanco, sorprendió a Alessandra en un restaurante de la ciudad de México, a donde intencionalmente la había llevado su papá, le pidió a Alessandra se casara con él. AL pie de la publicación, el intérprete dedicó unas lindas palabras a su ahora esposa. “Hoy hace diez años, tomé una gran decisión. Encontré a la princesa de mi cuento y supe que sería para siempre. Hoy y todos los días, vuelvo a enamorarme de ti. Hoy y todos los días te volvería a pedir que fueras mi esposa. Te amo”, escribió Derbez de lo más emocionado, conmoviendo a todos sus seguidores, quienes no dudaron en enviar sus felicitaciones a la pareja.

Como era de esperarse, Alessandra no tardó en reaccionar al tierno gesto de su marido, y con las emociones a flor de piel respondió al mensaje de su amado: “Mi príncipe, mi amor, mi sueño hecho realidad. Sigues siendo el único y lo serás para siempre. Te amo con toda mi alma”, expresó Rosaldo sumamente conmovida ante el recuerdo de aquel día en el que con lágrimas en los ojos y ante la mirada testigo de su padre, don Jaime Rosaldo, le dio el ‘Sí, acepto’ a Eugenio Derbez, con quien entonces llevaba seis años de relación.

Por su lado, Alessandro Rosaldo compartió un lindo video en su perfil de Instagram en el que compartió algunos de los instantes más especiales de su historia de amor al lado de Eugenio, desde que eran novios hasta el momento en el que se convirtieron en una familia, dejando en claro así que su amor sigue intacto desde el primer momento y que a lo largo de los años se ha fortalecido. “Contigo sí. Contigo siempre. Una y mil veces. Te amo, Eugenio”, compartió conmovida.

Alessandra, la mujer de su vida

En una reciente charla que Eugenio Derbez sostuvo con Yordi Rosado para su canal de Youtube, el actor habló de la forma en la que Alessandra ha transformado su vida y ha roto con todos sus esquemas, dejando en claro que han sido esas cosas lo hacen que la ame cada día más. “Alessandra es lo mejor que me ha pasado en mi vida, es el amor de mi vida. Yo creo que ella llegó a cerrar muchos círculos y muchas historias que quedaron abiertas. Yo no me quería casar, yo pensé que nunca me iba a casar, le tenía yo pavor al compromiso, y de hecho No se aceptan devoluciones está basada un poquito en mí. Ese hombre que tenía mucho miedo al compromiso y que estaba con muchas mujeres… soy yo no queriéndome casar…”, dijo en entrevista con Yordi Rosado. “Yo no quería ya tener hijos, obviamente yo dije: ‘Ya con tres, ya. Nunca más, y no me quiero casar’, y fue un deal breaker…”, expresó.