De lo más enamorado, Raúl Araiza celebra 8 meses de mucho amor al lado de Margarita Vega

Sin duda alguna, Raúl Araiza atraviesa por un momento muy especial de su vida. Y es que de la mano del éxito profesional, que se ha visto reflejado en su trabajo en el programa Hoy y en su reciente participación en la telenovela La Desalmada, al guapo presentador la vida le sonríe gracias a la relación que mantiene con Margarita Vega, una nueva oportunidad que sin duda lo tiene muy ilusionado y, por supuesto, muy enamorado. Algo que ha quedado en claro en las redes sociales del intérprete, en donde suele compartir algunos de los instantes más románticos que ha vivido al lado de su pareja, tal y como lo hizo recientemente, cuando celebró los primeros ocho meses de relación con la actriz, una ocasión que sirvió para que el intérprete expresara lo que siente por Margarita y dejara en claro lo feliz que se encuentra a su lado.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de sus historias de Instagram, Araiza compartió una linda fotografía en la que se le puede ver de lo más enamorado, abrazando tiernamente a su novia. Sobre la fotografía, Raúl escribió un sencillo, pero muy significativo mensaje en el que expresó el gran amor que tiene por la actriz, dejando en claro lo ilusionado que se encuentra ante esta nueva oportunidad que le ha dado al amor. “¡Gracias por tu tiempo y por tu amor! Ocho meses increíbles”, compartió el conductor del matutino de Televisa emocionado.

A lo largo de estos ocho meses, Raúl y Margarita han compartido momentos muy especiales, y aunque recién celebraron los primeros ocho meses de relación, lo cierto es que su romance avanza a pasos agigantados, pues incluso la guapa actriz ya conoció a la mamá de su novio, doña Norma Herrera, y ya convive con toda la familia, pues incluso pasaron las fiestas de fin de año juntos, algo de lo que sus fans han podido ser testigos a través de sus redes sociales, donde suelen compartir con sus seguidores un poco de la felicidad que embarga sus corazones.

VER GALERÍA

Una nueva oportunidad en el amor

La noticia del romance de Raúl 'El Negro' Araiza con Margarita Vega acaparó toda la atención desde el primer momento, a la par de que en un inicio la pareja también fue muy discreta con los detalles de su relación. Sin embargo, -y conforme fueron pasando los días-, los novios decidieron dar vistazos de esta etapa a través de sus redes sociales, confirmando así lo que primero fueron sospechas. Posteriormente, el actor habló abiertamente de cómo ha sido para él esta nueva experiencia que le permitió reafirmar lo importante que es para él compartir con alguna persona. “Yo no veo la vida sin amor y es parte de estar contento, estar pleno… Mara es encantadora, es una mujer encantadora y ya nos conocemos de aquí (de Televisa), hace mucho. De repente se dan los tiempos para las parejas, a veces sí, a veces no, pero sí me brinda mucha paz, que es lo que necesitaba…”, dijo a los micrófonos de Suelta la Sopa.

Por su lado, Margarita también se ha expresado sobre lo maravilloso que ha sido para ella haber iniciado un noviazgo con ‘El Negro’, pues ambos han logrado entenderse perfectamente y compaginar sus vidas. “Estoy muy enamorada y soy correspondida; estamos viviendo una historia maravillosa”, dijo la colombiana en entrevista con TVNotas, espacio en el que además dejó clara su postura ante las críticas y opiniones de otras personas. “No me interesa lo que la gente diga, soy una mujer autosuficiente… trabajo desde los 17 años”, afirmó.

VER GALERÍA