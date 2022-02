El encontronazo de Kim Kardashian y Kanye West en redes sociales

Mientras parece que todo es miel sobre hojuelas entre Kim Kardashian y Kanye West con sus respectivas parejas, con la socialité mostrándose con Pete Davidson y el músico con su estrafalario regalo a Julia Fox y sus amigas, parece que entre la expareja las cosas no van nada bien. Si su separación se dio en medio de la polémica por diversas declaraciones de Ye, en todo momento la estrella de reality shows había mantenido la calma y solamente en alguna ocasión había dejado claro que no iba a referirse al padre de sus hijos por las circunstancias por las que él pasaba, pero las cosas cambiaron. Cuando Kanye decidió publicar en Instagram una captura de pantalla de su hija mayor, North West, para quejarse de su presencia en Tiktok, Kim no toleró más y decidió dar respuesta a través de sus redes sociales, en lo que ha sido su primera disputa de este tipo.

“Como éste es mi primer divorcio, necesito saber, ¿qué debería hacer sobre mi hija en Tiktok en contra de mi voluntad?”, escribió Kanye junto a una captura de un video de North en la popular plataforma. Ante esto, Kim respondió de forma directa. “Los constantes ataques de Kanye hacia mí en entrevistas y redes sociales, son de hecho, mucho más lastimosos que cualquier Tiktok que North pudiera crear. Como el padre que es la principal proveedora y cuidadora de nuestros hijos, estoy haciendo lo mejor para proteger a nuestra hija, mientras también le permito expresar su creatividad en el medio que ella desea con la supervisión de un adulto, porque eso la hace feliz”, comienza el mensaje de Kim.

“El divorcio es suficientemente difícil para nuestrs hijos y la obsesión de Kanye de trata de manipular nuestra situación tan negativa y públicamente también está causando más dolor a todos. Desde un inicio no he querido nada más que una relación co-parental sana y de apoyo, porque es lo que es mejor para nuestros hijos y me entrisece que Kanye continue haciéndolo imposible a cada paso. Deseo manejar todo lo relacionado con nuestros hijos de forma privada y espero que por fin pueda responder al tercer abogado que ha tenido en el último año para resolver cualquier problema de forma amistosa”, finaliza Kim dejando clara su postura, además de aparentemente, evidenciar lo difícil que ha sido lidiar con su exmarido en este proceso.

La respuesta de Kanye

Cuando parecía que el capítulo había terminado, Kanye tomó su cuenta de Instagram para escribir junto a una captura del mensaje de Kim: "¿A qué te refieres con la principal proveedora? Estados Unidos te vio intentar secuestrar a mi hija en su cumpleaños al no darme la dirección. Pusiste seguridad junto a mí adentro de la casa para jugar con mi hijo, después me acusaste de robar. Tuve que tomar una prueba antidrogas en la fiesta de Chicago porque me acusaste de estar drogado. Tracy Romulus, deja de manipular a Kim para que sea así", refiriéndose a la publicista de la socialité.

Un comentario más en la lucha de declaraciones de Kanye

Mientras Kim ha sido sumamente reservada cuando de su divorcio se trata, Kanye ha tomado distintas oportunidades para referirse a la madre de sus hijos -tal como Kardashian dejó claro en su mensaje-. Apenas hace unos días, alrededor del cumpleaños de Chicago, Kanye dijo en una entrevista con Jason Lee para Hollywood Unlocked: "A principios de esta semana, el lunes, cuando fui a recoger a mis hijos de la escuela, la seguridad me detuvo en la puerta de la casa. Entonces, en ese momento, la seguridad estaba entre mis hijos y yo y eso es lo que no iba a suceder”, comentó West visiblemente molesto. "Pero no quería discutir sobre eso. Así que me relajé, llevé a mis hijos a la escuela y luego los llevé de vuelta. Estoy conduciendo. Los traigo de vuelta y North me dijo: 'Quiero que subas a ver algo’, y ellos dijeron: 'Oh, papá no puede subir... Papá no puede entrar'. Pero eso no estaba definido (con Kim)”, relató, “Mi hija quería que entrara. Yo estaba como, soy el hombre negro más rico y el padre de North, cierto, y la seguridad pudo evitar que entrara a la habitación con mi hija y eso no estaba definido”, señaló. "Y escuché que el nuevo novio estaba en la casa a la que ni siquiera puedo ir, y ahí fue cuando dije: ‘La seguridad no va a estar entre mis hijos y yo…”, comentó.

