Elizabeth Gutiérrez asegura: 'No tengo la necesidad de amarrar a un hombre'

Hace unos días, William Levy sorprendió a sus seguidores al publicar un par de misteriosos mensajes; el primero de ellos, que fue borrado de inmediato, apuntaba a una separación con Elizabeth Gutiérrez, quien ha sido desde hace varios años la mujer de su vida. Esta situación dio mucho de qué hablar, pues ambos han sido siempre muy discretos en cuanto a su relación. Sin embargo, lejos de ofrecer una explicación sobre lo sucedido, prefirieron seguir adelante, aunque algunos han dado ciertas interpretaciones a las publicaciones que han hecho desde entonces. No obstante, si alguien sabe como mantenerse al margen de los comentarios de terceros es la actriz, tal como ella misma lo ha revelado en una reciente entrevista, en la que además se ha referido a aquellas versiones que circularon hace tiempo sobre su relación con el galán cubano.

En una sincera charla con Erika de la Vega para el nuevo episodio de su podcast En defensa propia (que se estrenó este jueves), Elizabeth fue cuestionada sobre los rumores que surgieron años atrás en torno a su relación con Levy. “Ese libro que una vez se escribió, que decían ahí que tú te embarazaste a propósito… Mira que ha llovido, años que han pasado ya tienen 16 y 11 años (los hijos de la actriz, ¿qué fue eso, de donde sale eso?”, preguntó la anfitriona. “No sé la verdad, pero sí te puedo decir que, nunca he hablado de esto obviamente porque no me ha interesado y nunca me han preguntado… Para mí es como una falta de respeto a ambas familias, porque para qué contar algo así”, comentó la intérprete de ascendencia mexicana, quien prefirió no mencionar nombres. “Y también pienso en que si eres capaz de pensarlo es porque eres capaz de hacerlo, yo gracias a Dios no tengo la necesidad de amarrar a un hombre”, expresó.

“Yo sólo tengo dos hijos y si te preguntas, esa persona no sé cuántos, pero definitivamente más de dos, entonces pregúntale a ella quién necesita amarrar a quién”, expresó. Elizabeth contó además que aquellas declaraciones le hicieron cambiar totalmente la percepción sobre aquella persona. “Entre mujeres es muy feo hablar esas cosas, te voy a ser muy honesta… Yo admiraba a esta persona, yo pensaba que era una persona admirable, una buena mujer, desafortunadamente me tocó conocer otro lado de ella”, contó. “Y nadie me lo tiene que contar, yo estaba en México, yo lo viví y entonces no me parece que después escriba un libro y quiera verse como una víctima cuando no fue así, y aparte meter esa parte de mí, de que me embaracé, se me hace un poquito de mal gusto, pero no pasa nada, le deseo toda la felicidad del mundo”, agregó.

A su vez, la actriz reflexionó sobre cómo el tener una familia ayuda a ver de distinta manera las situaciones. “Yo siento que cuando tú tienes familia, tú te das cuenta el valor de la familia, en ese momento ella no tenía familia y no sabía el valor, pero me imagino que si alguien se porta de la manera que ella se portó con mi pareja, con su pareja actual, no creo que le gustaría”, expuso. En la misma conversación, Elizabeth se refirió al esfuerzo que conlleva tener no una pareja y encabezar con ella una familia. “Todos los días es una decisión, y con el tiempo vas madurando, no te aferras a nada, estás viviendo el momento y estás disfrutando el momento, el mañana quien sabe qué pasara, especialmente en una relación que empezó tan joven”, comentó refiriéndose a su propio caso, pues la suya con Levy inició hace más de 18 años.

Las críticas en redes sociales

Elizabeth manifestó además su postura ante las críticas y comentarios negativos a los que figuras públicas como ella están expuestos día con día. “Cómo la gente tiene tiempo para crear otro perfil, meterte, insultar a alguien, no entiendo, no entiendo esa energía que gastan, o sea, ¿se sienten bien después de escribir todo eso? Yo les quisiera preguntar a esa gente, ¿qué es lo que sienten después de escribir todas esas barbaridades?”, comentó. A su vez se refirió que los ataques a sus hijos han sido lo más fuerte que le ha tocado vivir en redes sociales. “A mí me pueden decir todo lo que me quieran decir, pero cuando se trata de mis hijos, o sea, no, hay que tener un poquito más se sensibilidad”, expresó.

